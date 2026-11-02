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Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
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Бенфика
Марку Силва
Статистика
Марку Силва - статистика
Бенфика
Португалия
12 июля 1977 (49)
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Матчи за последние 30 дней
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 2 тур
Бенфика
4 : 1
15.10.2026
Селтик
Португалия. Примейра, 8 тур
Бенфика
2 : 0
11.10.2026
Витория Гимараеш
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Лига чемпионов 2014/2015
Португалия. Примейра 2014/2015
Товарищеские матчи 2014
Лига Европы 2013/2014
Португалия. Высшая лига 2013/2014
Португалия. Высшая лига 2012/2013
Команда
И
В
П
Н
Бенфика
9
7
1
1
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 2 тур
Бенфика
4 : 1
15.10.2026
Селтик
Лига Европы, 1 тур
Милан
0 : 2
16.09.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 раунд
Орхус
1 : 3
27.08.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 раунд
Бенфика
3 : 1
20.08.2026
Орхус
Лига Европы, 3 раунд
Хартс
1 : 1
13.08.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 раунд
Бенфика
6 : 1
06.08.2026
Хартс
Лига Европы, 2 раунд
Бенфика
5 : 0
30.07.2026
Санкт-Галлен
Лига Европы, 2 раунд
Санкт-Галлен
2 : 1
23.07.2026
Бенфика
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