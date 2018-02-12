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  • Уволенный из «Уотфорда» Силва может возглавить «Челси» на срок до конца сезона

Уволенный из «Уотфорда» Силва может возглавить «Челси» на срок до конца сезона

12 февраля 2018, 17:16
12

«Челси» рассматривает экс-главного тренера «Уотфорда» Марку Силву как одного из кандидатов на то, чтобы возглавить команду.

Португалец может принять синих на срок до конца текущего сезона. В то же время руководство «пенсионеров» продолжает поиск долгосрочной замены Антонио Конте. По информации СМИ, в шорт-лист лондонцев входят бывший тренер «Барселоны» Луис Энрике и главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри.

Как сообщается, Конте будет уволен, если «Челси» сегодня не сможет победить «Вест Бромвич» в матче 27-го тура АПЛ.

Напомним, Силва был уволен из «Уотфорда» 21 января за неудовлетворительные результаты.

Источник: Tribalfootball
Англия. Премьер-лига Уотфорд Челси Силва Марку
Комментарии (12)
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insider_retro
1518445865
Кадровые перестановки - это тонкие дела, особенно, когда дело касается серьёзных клубов, а так же финансовых и спортивных обязательств!
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Axe111
1518445915
Почему мои комментарии сразу после публикации оказываются в 20х 30х по списку!???? Тупой ресурс И ещё свои 300 минусов уберите, которые вы мне за один раз выписали! !!!!!!!!!!!!
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Yurini
1518446513
Маразм! Какой нахрен Сильва?!!! Хуже многих он... Пусть Конте работает! Что за тупизм у руководства! Ей богу бараны! Конте это шанс Челси на многие годы! Просто купили бы ему тех кадров кого он хочет и проблема исчерпана! Чем отдавать бабло Конте за отставку! Тупые люди!
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Pourport
1518447758
Отличный вопрос про комментарий который в анал разговоров отправляется!Кто организатор сего хаоса?Появись,пополоскаем!
Ответить
dok66
1518448065
Неужели команда его сегодня сольет ! Очень и очень сомневаюсь ! Будет крупный счет в пользу Челси !
Ответить
iBragim2102
1518448074
Как он может возглавить Челси, если его выпнули из Уотфорда?!
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zigbert
1518450374
А что даст эта победа? Три очка и дальше можно проигрывать?Трудная задача для руководства Челси.На мой взгляд Конте надо дать доработать до конца чемпионата.
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OfaZavr
1518452307
Конте еще никто не уволил и может даже не собирается а тут уже его замену предполагают)
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САНЁК17
1518462878
А Челси не повезло,через пару дней игра ЛЧ
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3ton
1518463749
Сливаю тренера (с) Челси
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