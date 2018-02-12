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    Уволенный из «Уотфорда» Силва может возглавить «Челси» на срок до конца сезона

    «Челси» рассматривает экс-главного тренера «Уотфорда» Марку Силву как одного из кандидатов на то, чтобы возглавить команду.

    Португалец может принять синих на срок до конца текущего сезона. В то же время руководство «пенсионеров» продолжает поиск долгосрочной замены Антонио Конте. По информации СМИ, в шорт-лист лондонцев входят бывший тренер «Барселоны» Луис Энрике и главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри.

    Как сообщается, Конте будет уволен, если «Челси» сегодня не сможет победить «Вест Бромвич» в матче 27-го тура АПЛ.

    Напомним, Силва был уволен из «Уотфорда» 21 января за неудовлетворительные результаты.

    Источник: Tribalfootball

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    12.02.2018 17:16
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +1055

      3ton 12 февраля 2018, 22:29

      Сливаю тренера (с) Челси

      0
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 12 февраля 2018, 22:14

      А Челси не повезло,через пару дней игра ЛЧ

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 февраля 2018, 19:18

      Конте еще никто не уволил и может даже не собирается а тут уже его замену предполагают)

      2
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 12 февраля 2018, 18:46

      А что даст эта победа? Три очка и дальше можно проигрывать?Трудная задача для руководства Челси.На мой взгляд Конте надо дать доработать до конца чемпионата.

      2
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 12 февраля 2018, 18:07

      Как он может возглавить Челси, если его выпнули из Уотфорда?!

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 12 февраля 2018, 18:07

      Неужели команда его сегодня сольет ! Очень и очень сомневаюсь ! Будет крупный счет в пользу Челси !

      0
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 12 февраля 2018, 18:02

      Отличный вопрос про комментарий который в анал разговоров отправляется!Кто организатор сего хаоса?Появись,пополоскаем!

      1
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      Рейтинг: +214

      Yurini 12 февраля 2018, 17:41

      Маразм! Какой нахрен Сильва?!!! Хуже многих он... Пусть Конте работает! Что за тупизм у руководства! Ей богу бараны! Конте это шанс Челси на многие годы! Просто купили бы ему тех кадров кого он хочет и проблема исчерпана! Чем отдавать бабло Конте за отставку! Тупые люди!

      1
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      Рейтинг: +541

      Владимирыч > Yurini 12 февраля 2018, 17:50

      "Просто купили бы ему тех кадров кого он хочет и проблема исчерпана". А я смотрю, месье знает толк в тренерской работе)))))

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      Рейтинг: +3559

      Axe111 12 февраля 2018, 17:31

      Почему мои комментарии сразу после публикации оказываются в 20х 30х по списку!???? Тупой ресурс


      И ещё свои 300 минусов уберите, которые вы мне за один раз выписали! !!!!!!!!!!!!

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      Рейтинг: +983

      Михаил_Боярский > Axe111 12 февраля 2018, 19:07

      потому что по умолчанию стоит сортировка по популярным.

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 12 февраля 2018, 17:31

      Кадровые перестановки - это тонкие дела, особенно, когда дело касается серьёзных клубов, а так же финансовых и спортивных обязательств!

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