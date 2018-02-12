Уволенный из «Уотфорда» Силва может возглавить «Челси» на срок до конца сезона

«Челси» рассматривает экс-главного тренера «Уотфорда» Марку Силву как одного из кандидатов на то, чтобы возглавить команду.

Португалец может принять синих на срок до конца текущего сезона. В то же время руководство «пенсионеров» продолжает поиск долгосрочной замены Антонио Конте. По информации СМИ, в шорт-лист лондонцев входят бывший тренер «Барселоны» Луис Энрике и главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри.

Как сообщается, Конте будет уволен, если «Челси» сегодня не сможет победить «Вест Бромвич» в матче 27-го тура АПЛ.

Напомним, Силва был уволен из «Уотфорда» 21 января за неудовлетворительные результаты.