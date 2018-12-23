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    Силва – после поражения от «Тоттенхэма»: «Мы плохо себя чувствуем, так и должно быть»

    Главный тренер «Эвертона» Марку Силва прокомментировал результат матча 18-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (2:6).

    «Мы плохо чувствует себя, так и должно быть. Мы хотели чего-то другого и пытались подарить своим болельщикам другие эмоции.

    Мы хорошо начали, и второй гол (отмененный) стал ключевым моментом. Судья увидел что-то в этом моменте. После этого мы допустили большую, большую ошибку и позволили им сравнять счет.

    После такого мы должны сохранять свою игру и форму, должны продолжать играть по-своему и быть агрессивными. Но мы продолжили допускать ошибки, чего нельзя делать против таких команд, как «Тоттенхэм». Они играли намного быстрее», – сказал Силва.

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    Источник: BBC

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    23.12.2018 21:58
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