Главный тренер «Эвертона» Марку Силва прокомментировал результат матча 18-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (2:6).

«Мы плохо чувствует себя, так и должно быть. Мы хотели чего-то другого и пытались подарить своим болельщикам другие эмоции.

Мы хорошо начали, и второй гол (отмененный) стал ключевым моментом. Судья увидел что-то в этом моменте. После этого мы допустили большую, большую ошибку и позволили им сравнять счет.

После такого мы должны сохранять свою игру и форму, должны продолжать играть по-своему и быть агрессивными. Но мы продолжили допускать ошибки, чего нельзя делать против таких команд, как «Тоттенхэм». Они играли намного быстрее», – сказал Силва.

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