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    Пикфорда снова унижают. Он сотворил очередной ужас


    3
    Голосов: 4
    Сегодня, 20:15
    Жуткая ошибка вратаря сборной Англии.

    Джордана Пикфорда оценивают едва ли не в 70 миллионов евро, но последние матчи в его исполнении явно сбивают ценник. Сначала вратарь грубо ошибся в дерби с «Ливерпулем» и оставил «Эвертон» без очков. Игра с «Тоттенхэмом» вышла еще ужаснее. Фанаты считают, что этот матч оказался худшим в карьере Пикфорда за «Эвертон» – уже к 48-й минуте он пропустил четыре мяча, а всего «Тоттенхэм» забил шесть раз.

    Особенно впечатляет момент со вторым голом: Пикфорд играл на выходе за пределами штрафной, но столкнулся с собственным защитником. Сон легко пробил в пустые ворота. Вот так выглядит главная фотография вечера.

    Пикфорд совершил уже три ошибки, которые привели к голам. Ни один игрок АПЛ столько не проваливался, а вратаря теперь унижают в социальных сетях. Болельщики говорят, что у него слишком короткие руки, чтобы нормально играть на выходах:

    Мячи в ворота Пикфорда залетали постоянно. Ловить совсем не получалось.

    Пикфорду все время припоминают слова о том, что он не будет ошибаться на уровне Алисона. Болельщики «Ливерпуля» уже много шутили по этому поводу, но тут важно одно сравнение. Пока Пикфорд пропускал шесть голов за матч и его команда разгромно проигрывала (2:6), у Алисона всего семь пропущенных мячей за 18 встреч. Кажется, Джордану пора задуматься.

    Эвертон – Тоттенхэм – 2:6 (1:3)

    Голы: 1:0 – Уолкотт, 21; 1:1 – Сон, 27; 1:2 – Алли, 35; 1:3 – Кейн, 42; 1:4 – Эриксен, 48; 2:4 – Сигурдссон, 51; 2:5 – Сон, 61; 2:6 – Кейн, 74.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, Официальный сайт АПЛ
    Рейтинг: 3 Голосов: 4
    Комментарии2
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      Рейтинг: +967

      21082014 29 минут назад

      Со времён Шилтона у Англии немалые проблемы с вратарями.шесть пропущенных от шпор,конечно,могут повлиять на психологическую стойкость Джордана.будем надеяться,произошедшее не подкосит его окончательно.

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      Рейтинг: +258

      Platon Faustov 36 минут назад

      Поплыл молодой. Так и сломаться может.

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