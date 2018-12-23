Пикфорда снова унижают. Он сотворил очередной ужас

Джордана Пикфорда оценивают едва ли не в 70 миллионов евро, но последние матчи в его исполнении явно сбивают ценник. Сначала вратарь грубо ошибся в дерби с «Ливерпулем» и оставил «Эвертон» без очков. Игра с «Тоттенхэмом» вышла еще ужаснее. Фанаты считают, что этот матч оказался худшим в карьере Пикфорда за «Эвертон» – уже к 48-й минуте он пропустил четыре мяча, а всего «Тоттенхэм» забил шесть раз.

Особенно впечатляет момент со вторым голом: Пикфорд играл на выходе за пределами штрафной, но столкнулся с собственным защитником. Сон легко пробил в пустые ворота. Вот так выглядит главная фотография вечера.

Пикфорд совершил уже три ошибки, которые привели к голам. Ни один игрок АПЛ столько не проваливался, а вратаря теперь унижают в социальных сетях. Болельщики говорят, что у него слишком короткие руки, чтобы нормально играть на выходах:

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Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Мячи в ворота Пикфорда залетали постоянно. Ловить совсем не получалось.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Пикфорду все время припоминают слова о том, что он не будет ошибаться на уровне Алисона. Болельщики «Ливерпуля» уже много шутили по этому поводу, но тут важно одно сравнение. Пока Пикфорд пропускал шесть голов за матч и его команда разгромно проигрывала (2:6), у Алисона всего семь пропущенных мячей за 18 встреч. Кажется, Джордану пора задуматься.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Эвертон – Тоттенхэм – 2:6 (1:3)

Голы: 1:0 – Уолкотт, 21; 1:1 – Сон, 27; 1:2 – Алли, 35; 1:3 – Кейн, 42; 1:4 – Эриксен, 48; 2:4 – Сигурдссон, 51; 2:5 – Сон, 61; 2:6 – Кейн, 74.

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