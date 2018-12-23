Пикфорда снова унижают. Он сотворил очередной ужас

Джордана Пикфорда оценивают едва ли не в 70 миллионов евро, но последние матчи в его исполнении явно сбивают ценник. Сначала вратарь грубо ошибся в дерби с «Ливерпулем» и оставил «Эвертон» без очков. Игра с «Тоттенхэмом» вышла еще ужаснее. Фанаты считают, что этот матч оказался худшим в карьере Пикфорда за «Эвертон» – уже к 48-й минуте он пропустил четыре мяча, а всего «Тоттенхэм» забил шесть раз.
Особенно впечатляет момент со вторым голом: Пикфорд играл на выходе за пределами штрафной, но столкнулся с собственным защитником. Сон легко пробил в пустые ворота. Вот так выглядит главная фотография вечера.
Пикфорд совершил уже три ошибки, которые привели к голам. Ни один игрок АПЛ столько не проваливался, а вратаря теперь унижают в социальных сетях. Болельщики говорят, что у него слишком короткие руки, чтобы нормально играть на выходах:
Мячи в ворота Пикфорда залетали постоянно. Ловить совсем не получалось.
Пикфорду все время припоминают слова о том, что он не будет ошибаться на уровне Алисона. Болельщики «Ливерпуля» уже много шутили по этому поводу, но тут важно одно сравнение. Пока Пикфорд пропускал шесть голов за матч и его команда разгромно проигрывала (2:6), у Алисона всего семь пропущенных мячей за 18 встреч. Кажется, Джордану пора задуматься.
Эвертон – Тоттенхэм – 2:6 (1:3)
Голы: 1:0 – Уолкотт, 21; 1:1 – Сон, 27; 1:2 – Алли, 35; 1:3 – Кейн, 42; 1:4 – Эриксен, 48; 2:4 – Сигурдссон, 51; 2:5 – Сон, 61; 2:6 – Кейн, 74.
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