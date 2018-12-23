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Пикфорда снова унижают. Он сотворил очередной ужас

Джордана Пикфорда оценивают едва ли не в 70 миллионов евро, но последние матчи в его исполнении явно сбивают ценник. Сначала вратарь грубо ошибся в дерби с «Ливерпулем» и оставил «Эвертон» без очков. Игра с «Тоттенхэмом» вышла еще ужаснее. Фанаты считают, что этот матч оказался худшим в карьере Пикфорда за «Эвертон» – уже к 48-й минуте он пропустил четыре мяча, а всего «Тоттенхэм» забил шесть раз.

Особенно впечатляет момент со вторым голом: Пикфорд играл на выходе за пределами штрафной, но столкнулся с собственным защитником. Сон легко пробил в пустые ворота. Вот так выглядит главная фотография вечера.

Пикфорд совершил уже три ошибки, которые привели к голам. Ни один игрок АПЛ столько не проваливался, а вратаря теперь унижают в социальных сетях. Болельщики говорят, что у него слишком короткие руки, чтобы нормально играть на выходах:

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Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Мячи в ворота Пикфорда залетали постоянно. Ловить совсем не получалось.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Пикфорду все время припоминают слова о том, что он не будет ошибаться на уровне Алисона. Болельщики «Ливерпуля» уже много шутили по этому поводу, но тут важно одно сравнение. Пока Пикфорд пропускал шесть голов за матч и его команда разгромно проигрывала (2:6), у Алисона всего семь пропущенных мячей за 18 встреч. Кажется, Джордану пора задуматься.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Эвертон – Тоттенхэм – 2:6 (1:3)

Голы: 1:0 – Уолкотт, 21; 1:1 – Сон, 27; 1:2 – Алли, 35; 1:3 – Кейн, 42; 1:4 – Эриксен, 48; 2:4 – Сигурдссон, 51; 2:5 – Сон, 61; 2:6 – Кейн, 74.

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Англия. Премьер-лига Англия Эвертон Тоттенхэм Пикфорд Джордан
Комментарии (14)
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Platon Faustov
1545586950
Поплыл молодой. Так и сломаться может.
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21082014
1545587394
Со времён Шилтона у Англии немалые проблемы с вратарями.шесть пропущенных от шпор,конечно,могут повлиять на психологическую стойкость Джордана.будем надеяться,произошедшее не подкосит его окончательно.
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zigbert
1545592594
Обидно пропускать столько мячей в одном матче но очень уж хорош в этот день был Тоттенхэм.
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Makaweli
1545595425
У английский вратарей всегда какой-то бардак в голове!я не знаю не одного реально надежного английского вратаря начиная с 1996 года, в у бразильцев были проблемы с вратарями в 90-х но у них появились хорошие вратари, у англичанин всё печально!
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panmon
1545602833
У Алисона 2 гола из за собственных ошибок. У Пика 3 из 18... как минимум не хуже
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чемпион мира1
1545628293
Нашли стрелочника.
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LAY394
1545629140
нашли с кем сравнивать, алисон в эвертоне тоже бы по 6 получал...
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Cules2013
1545630621
У Пикфорда сейчас непростой период в карьере, но, если говорить о данном матче, то ошибка только одна, остальные 5 мячей - это провальная игра обороны, которая нигде и не за кем не успевала всю игру. Нашли крайнего. Лльорис, между прочим, являясь основным вратарём сборной Франции, чемпионом мира, регулярно ошибется весьма грубо. В этом матче второй гол он должен был тащить. Но это как обычно, победившей команде всегда прощают ляпы. Вспомните, финал ЧМ, когда Уго привёз себе в стиле Кариуса. Все это в тот же день забыли, ведь Франция победила, а почему мы помним ошибки Кариуса, Пикфорда, Алисона - а они привели к потере очков/поражению. Вот и вся разница.
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mihail200606
1545673804
унижают... а что он еще хотел после своего тупого выхода.. непонятно правда почему второй гол эвертона не засчитали, придумали там какое то нарушение. но в общем конечно это игру не спасло бы. на ЧМ Пикфорд понадежнее был..
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DXTK
1545812161
В этой игре не только вратарь провалился, но и вся команда, что все 6 мячей он сам привез? если ему полевые вообще не помогают, давали свободно пробивать. Тоттенхэм просто разорвал оборону Эвертона, ириски выглядели, как стойки на тренировках. Пикфорд психологически сильный вратарь, даже когда пропускает его это не пугает, продолжает играть. Скажем Де Хея играя в МЮ, лучший вратарь АПЛ последних лет, но уже 30 пропустил, хуже него только вратари борющихся клубов за выживание. И что это приговор? если обороны сплошные дыры. А бывший вратарь Англии Джо Харт это вообще ходячий ужас, в каждой игре минимум два огребает, еще в прошлом сезоне играя в аренде ВХ умудрился попасть в символическую худших игроков первой половины сезона, а щас в Бернли еще хуже стало. Психологически сломлен, не смог показать уровень после МС. Аллисон в воротах Ливерпуля не дают покоя "косяки и слава" Кариуса, тоже начудил в некоторых моментах, но у Ливерпуля отличная атака, да и команда в целом, которая может компенсировать некоторые ляпы. Льорис тоже в шпорах может в некоторых матчах пропустить нелепые голы, когда можно было не допускать их. PS вратарское дело порой это неблагодарное занятие, когда ты тащишь и спасаешь этого никто не помнит, зато стоит тебе чуточку ошибиться, как Пикфорд тут же начинают тыкать пальцем.
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