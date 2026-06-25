ЧМ-2026. Бразилия разгромила Шотландию (3:0), Марокко победило Гаити (4:2)

Закончились два матча 3-го тура группового этапа чемпионата мира-2026.

Бразилия забила три безответных мяча в ворота Шотландии. Винисиус сделал дубль. Команда Карло Анчелотти набрала 7 очков и выиграла группу С.

Сборная Марокко одержала победу над Гаити. Команда набрала 7 очков и вышла в плей-офф со второго места.