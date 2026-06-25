ЧМ-2026. Бразилия разгромила Шотландию (3:0), Марокко победило Гаити (4:2)

Закончились два матча 3-го тура группового этапа чемпионата мира-2026.
Бразилия забила три безответных мяча в ворота Шотландии. Винисиус сделал дубль. Команда Карло Анчелотти набрала 7 очков и выиграла группу С.
Сборная Марокко одержала победу над Гаити. Команда набрала 7 очков и вышла в плей-офф со второго места.
Чемпионат мира. Группа C. 3 тур
Марокко - Гаити - 4:2 (1:2)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 0:1 - Я. Буну, 10 (в свои ворота); 1:1 - А. Хакими, 39; 1:2 - В. Изидор, 43; 2:2 - И. Сайбари, 45+1; 3:2 - С. Рахими, 78; 4:2 - Ж. Яссин, 89.
Шотландия - Бразилия - 0:3 (0:1) Текстовая трансляцияТаблица турнира Календарь турнира
Голы: 0:1 - Винисиус, 7; 0:2 - Винисиус, 45+3; 0:3 - М. Кунья, 60.
Источник: «Бомбардир»