Пикфорд – псих. Посмотрите на эти сейвы

Он опять.

Пикфорд выглядит, как постоянный клиент дешевого паба. А еще он первый вратарь, который выиграл для Англии серию пенальти на чемпионате мира. После Колумбии все с ума сходили от спасений Джордана с точки. В этот раз до пенальти ждать не пришлось – три сейва Пикфорда отправили британцев до полуфинала в основное время.

Раз.

twit text — ْ (@SEullz) July 7, 2018

Два.

twit text — messii (@HamzaShah47) July 7, 2018

Три.

twit text — Oasis‧Beady‧Birds (@OasisBeadyEye) July 7, 2018

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