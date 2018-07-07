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    Пикфорд – псих. Посмотрите на эти сейвы


    3
    Голосов: 2
    07.07.2018 21:25
    Он опять.

    Пикфорд выглядит, как постоянный клиент дешевого паба. А еще он первый вратарь, который выиграл для Англии серию пенальти на чемпионате мира. После Колумбии все с ума сходили от спасений Джордана с точки. В этот раз до пенальти ждать не пришлось – три сейва Пикфорда отправили британцев до полуфинала в основное время.

    Раз.

    Два.

    Три.

    Все смеялись над Магуайром. Он вывел Англию в полуфинал

    Златан наденет форму Англии. Он проспорил Бекхэму

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3 Голосов: 2
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 9 июля 2018, 08:15

      Лишь бы не останавливался. В своё время и Джо Харт был очень крут, но недолго...

      0
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      Рейтинг: +1828

      Vladarg 8 июля 2018, 10:55

      великолепное начало карьеры.хочется пожелать успехов!Англия давно уже заслужила иметь надежного стражу ворот.

      2
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      Рейтинг: +161

      daunis 7 июля 2018, 22:19

      Когда он в котах заменил Манноне, уже был виден потенциал ( с учетом всех проблем Сандерленда). Коты вылетели, а Джордан перешел в Эвертон, чтож теперь 25 лямов выглядят вполне нормальной ценой.

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