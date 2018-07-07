Пикфорд – псих. Посмотрите на эти сейвы

Пикфорд выглядит, как постоянный клиент дешевого паба. А еще он первый вратарь, который выиграл для Англии серию пенальти на чемпионате мира. После Колумбии все с ума сходили от спасений Джордана с точки. В этот раз до пенальти ждать не пришлось – три сейва Пикфорда отправили британцев до полуфинала в основное время.
Раз.
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— ْ (@SEullz) July 7, 2018
Два.
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— messii (@HamzaShah47) July 7, 2018
Три.
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— Oasis‧Beady‧Birds (@OasisBeadyEye) July 7, 2018
Все смеялись над Магуайром. Он вывел Англию в полуфинал