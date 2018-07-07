Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Златан наденет форму Англии. Он проспорил Бекхэму


    3.3
    Голосов: 3
    07.07.2018 21:20
    Короли добавили огня в четвертьфинал.

    Ибра был уверен: англичане поедут домой после встречи со Швецией. Уверен настолько, что бросил вызов Дэвиду Бекхэму в инстаграме на явно невыгодных для себя условиях.

    Йо, Бекс! Если Англия выиграет, я угощаю ужином в любой точке мира. Но если победит Швеция, ты оплачиваешь любое мое пожелание из IKEA.

    Бекхэму есть с кем ходить по ресторанам. Дэвид ужесточил пари еще сильнее и надавил на главное чувство Ибрагимовича – гордость.

    Златан, если Швеция выиграет, я лично отвезу тебя в IKEA и куплю все необходимое для твоего особняка в ЛА. Но если победит Англия, ты посетишь матч английской сборной на Уэмбли в форме английской сборной и отведаешь фиш-энд-чипс в перерыве.

    Ибра не слился. Теперь вы увидите Златана в футболке чужой страны.

    Главный матч в истории Казани. Дичайшее шоу

    Фаворит ЧМ-2018 уезжает без медалей. Это катастрофа

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3.3 Голосов: 3
    Рекомендуем
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +211

      ROMAN63new 7 июля 2018, 20:32

      Бекхему следует одеть Ибрагимовича в английскую форму, самому сесть рядом в шведской. Это будет по-английски, по-джентльменски, это оценят.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +211

      ROMAN63new 7 июля 2018, 20:01

      Нормально, хороший юмор, адекватное пари.
      Получше, чем сбривать усы.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +447

      Rainmaker 7 июля 2018, 19:18

      Ну всё, пусть надевает

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +468

      Alemann 7 июля 2018, 15:40

      Прикольненько.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 7 июля 2018, 12:34

      Болею за шведов! хоть и уважаю Бекхэма)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2635

      swot1205 7 июля 2018, 12:04

      прикольно поспорили;)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20

      PREDATOR 007 7 июля 2018, 10:39

      Злой matrix.. А кто король?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +635

      _MATRIX_ > PREDATOR 007 8 июля 2018, 12:10

      Людовик XIV, Генрих VIII и др.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +635

      _MATRIX_ 7 июля 2018, 10:18

      В чем короли-то? Устроили шоу в соцсетях и теперь нужно до небес возносить? Ничтожность.

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +37

      basnikkon > _MATRIX_ 7 июля 2018, 10:22

      Надоели со своими интернетами, лучше бы во дворе поиграли

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +635

      _MATRIX_ > nata1979 8 июля 2018, 12:09

      В отличие от тебя, дегенератки, я читал, читаю и буду читать книги в таком число, до которого ты и досчитать не сможешь. Эти футболисты - профессионалы, достигшие серьезного успеха в футболе, но это не "короли", "императоры" и "боги", коим поклоняются такие ничтожества, как ты.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +433

      Федун 7 июля 2018, 10:14

      ++++

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11