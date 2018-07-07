Златан наденет форму Англии. Он проспорил Бекхэму

Короли добавили огня в четвертьфинал.

Ибра был уверен: англичане поедут домой после встречи со Швецией. Уверен настолько, что бросил вызов Дэвиду Бекхэму в инстаграме на явно невыгодных для себя условиях.

Йо, Бекс! Если Англия выиграет, я угощаю ужином в любой точке мира. Но если победит Швеция, ты оплачиваешь любое мое пожелание из IKEA.

Бекхэму есть с кем ходить по ресторанам. Дэвид ужесточил пари еще сильнее и надавил на главное чувство Ибрагимовича – гордость.

Златан, если Швеция выиграет, я лично отвезу тебя в IKEA и куплю все необходимое для твоего особняка в ЛА. Но если победит Англия, ты посетишь матч английской сборной на Уэмбли в форме английской сборной и отведаешь фиш-энд-чипс в перерыве.

Ибра не слился. Теперь вы увидите Златана в футболке чужой страны.

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