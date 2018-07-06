Фаворит ЧМ-2018 уезжает без медалей. Это катастрофа

Бразилия не дожила даже до полуфинала.

Треск на правом фланге обороны

Кадровые проблемы на этом краю защиты всем известны: Дани Алвес на турнир не приехал, а Данило выбыл уже в России. Фагнер безальтернативен и не смотрится провально (а скорее даже весьма уверенно), но атакующая мощь команды была бы еще более внушительной, играй в основе хотя бы Данило. А так, правый фланг сборной Бразилии все-таки недостаточно хорош. Одно крыло атаки не работало так, как могло бы при всем серьезном потенциале здоровой бразильской команды.

Дисквалификация Каземиро

Гигантская потеря. Она сразу же обозначилась, когда вышедший вместо него Фернандиньо запулил мяч в свои ворота, но это несчастный случай. А вот тот факт, что в центре поля бельгийцы переиграли бразильцев в первом тайме, когда обеспечили себе преимущество – гораздо более важен. Игрока плана и калибра Каземиро у Бразилии также нет, а он был очень сильно нужен именно в матче с Бельгией, где Мартинес придумал укрепить середину Феллайни и развязать руки Де Брюйне. Первый стал лидером в матче по выигранным верховым единоборствам (целых семь), второго угомонить до перерыва не могли вообще – он в итоге и забил победный гол.

Справедливости ради, у Фернандиньо за матч статистика не провальная – пять перехватов, пять выигранных верховых, но все это добыто было уже при счете 0:2, когда бельгийцы, похоже, сознательно откатились назад.

От Неймара ждали большего

Он самый бьющий игрок чемпионата (и самый точный по ударам в створ), на нем чаще всех фолят, он набрал хорошую статистику обводок, но при этом чаще остальных футболистов турнира применял дриблинг неудачно. От лидера бразильской сборной хотят видеть результативность. Но на счету Неймара один ассист и два гола в пустые ворота. И заодно 14 минут, проведенных на газоне вместо игры в футбол – этот факт вообще всем известен. С Бельгией Неймар проявил себя как распасовщик, отдав целых семь обостряющих передач, мог и сам перевести игру в овертайм (дикий сэйв совершил Куртуа). Но Бразилия вылетела, а Неймар с его «2+1» по «гол плюс пас» в целом запомнится совсем не чудесами с мячом. И вряд ли теперь получит за этот год «Золотой мяч».

Ну, только если за прически, которых больше чем голов.

twit text — Footy Humour (@FootyHumour) 6 июля 2018 г.

Ужасная реализация

Это то, что было сегодня. Силва и Паулиньо в паре метров от ворот не могли сделать всего лишь правильное касание, автор гола Аугусто запорол супермомент при 1:2, Коутиньо в конце матча махнул из выгоднейшей позиции едва ли не в угловой флажок, про Неймара уже говорили. И это лишь навскидку что можно вспомнить из этой огненной игры. С такой кошмарной реализацией рассчитывать на большую победу практически невозможно. Хотя сомневаться в мастерстве каждого из игроков атаки, конечно же, нельзя.

Слишком долгая беспроигрышная серия

Она же – самая длинная за последние девять лет. До матча против Бельгии Бразилия не проигрывала 15 встреч подряд. Не сказать, что за это время бразильцы играли только с более слабыми командами. Ими, например, были переиграны Германия и Хорватия, они сыграли вничью с Англией. Но все это были товарищеские встречи.

Из официальных можно вспомнить разгромы Уругвая и Чили в квалификации, но на ЧМ-2018 ничего сверхъестественного Бразилия не показывала. Швейцарию не обыграли, ничья была бы и с Коста-Рикой, не случись добавленного времени, да и против Сербии и Мексики в определенный момент времени были проблемы. Пожалуй, лучший свой матч на турнире Бразилия провела именно с Бельгией, но эта перестрелка закончилась не в ее пользу. Как часто и бывает, когда затяжные серии обрываются в самый неподходящий момент.

Европейский комплекс

Бразилия проиграла четыре последних матча европейцам в плей-офф.

1/4 финала ЧМ-2006: 0:1 от Франции

1/4 финала ЧМ-2010: 1:2 от Голландии

1/2 финала ЧМ-2014: 1:7 от Германии

1/4 финала ЧМ-2018: 1:2 от Бельгии

Причины поражения во всех этих матчах были разными. А вывод один – европейцы в этом веке в плей-офф чемпионатов мира – ад кромешный для сборной Бразилии. Три раза – серия, четыре – уже похоже на комплекс. А преодолеть его можно будет лишь через четыре года.

Еще не сыграны два оставшихся четвертьфинала, а по домам отправились все неевропейские команды. Новым чемпионом станет сборная из Европы. Реванш бразильцев за кошмар четырехлетней давности не удался совсем. В Бразилию они приедут даже без медалей.

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