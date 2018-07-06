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    Фаворит ЧМ-2018 уезжает без медалей. Это катастрофа


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    Голосов: 7
    06.07.2018 23:55
    Бразилия не дожила даже до полуфинала.

    Треск на правом фланге обороны

    Кадровые проблемы на этом краю защиты всем известны: Дани Алвес на турнир не приехал, а Данило выбыл уже в России. Фагнер безальтернативен и не смотрится провально (а скорее даже весьма уверенно), но атакующая мощь команды была бы еще более внушительной, играй в основе хотя бы Данило. А так, правый фланг сборной Бразилии все-таки недостаточно хорош. Одно крыло атаки не работало так, как могло бы при всем серьезном потенциале здоровой бразильской команды.

    Дисквалификация Каземиро

    Гигантская потеря. Она сразу же обозначилась, когда вышедший вместо него Фернандиньо запулил мяч в свои ворота, но это несчастный случай. А вот тот факт, что в центре поля бельгийцы переиграли бразильцев в первом тайме, когда обеспечили себе преимущество – гораздо более важен. Игрока плана и калибра Каземиро у Бразилии также нет, а он был очень сильно нужен именно в матче с Бельгией, где Мартинес придумал укрепить середину Феллайни и развязать руки Де Брюйне. Первый стал лидером в матче по выигранным верховым единоборствам (целых семь), второго угомонить до перерыва не могли вообще – он в итоге и забил победный гол.

    Справедливости ради, у Фернандиньо за матч статистика не провальная – пять перехватов, пять выигранных верховых, но все это добыто было уже при счете 0:2, когда бельгийцы, похоже, сознательно откатились назад.

    От Неймара ждали большего

    Он самый бьющий игрок чемпионата (и самый точный по ударам в створ), на нем чаще всех фолят, он набрал хорошую статистику обводок, но при этом чаще остальных футболистов турнира применял дриблинг неудачно. От лидера бразильской сборной хотят видеть результативность. Но на счету Неймара один ассист и два гола в пустые ворота. И заодно 14 минут, проведенных на газоне вместо игры в футбол – этот факт вообще всем известен. С Бельгией Неймар проявил себя как распасовщик, отдав целых семь обостряющих передач, мог и сам перевести игру в овертайм (дикий сэйв совершил Куртуа). Но Бразилия вылетела, а Неймар с его «2+1» по «гол плюс пас» в целом запомнится совсем не чудесами с мячом. И вряд ли теперь получит за этот год «Золотой мяч».

    Ну, только если за прически, которых больше чем голов.

    Ужасная реализация

    Это то, что было сегодня. Силва и Паулиньо в паре метров от ворот не могли сделать всего лишь правильное касание, автор гола Аугусто запорол супермомент при 1:2, Коутиньо в конце матча махнул из выгоднейшей позиции едва ли не в угловой флажок, про Неймара уже говорили. И это лишь навскидку что можно вспомнить из этой огненной игры. С такой кошмарной реализацией рассчитывать на большую победу практически невозможно. Хотя сомневаться в мастерстве каждого из игроков атаки, конечно же, нельзя.

    Слишком долгая беспроигрышная серия

    Она же – самая длинная за последние девять лет. До матча против Бельгии Бразилия не проигрывала 15 встреч подряд. Не сказать, что за это время бразильцы играли только с более слабыми командами. Ими, например, были переиграны Германия и Хорватия, они сыграли вничью с Англией. Но все это были товарищеские встречи.

    Из официальных можно вспомнить разгромы Уругвая и Чили в квалификации, но на ЧМ-2018 ничего сверхъестественного Бразилия не показывала. Швейцарию не обыграли, ничья была бы и с Коста-Рикой, не случись добавленного времени, да и против Сербии и Мексики в определенный момент времени были проблемы. Пожалуй, лучший свой матч на турнире Бразилия провела именно с Бельгией, но эта перестрелка закончилась не в ее пользу. Как часто и бывает, когда затяжные серии обрываются в самый неподходящий момент.

    Европейский комплекс

    Бразилия проиграла четыре последних матча европейцам в плей-офф.

    • 1/4 финала ЧМ-2006: 0:1 от Франции
    • 1/4 финала ЧМ-2010: 1:2 от Голландии
    • 1/2 финала ЧМ-2014: 1:7 от Германии
    • 1/4 финала ЧМ-2018: 1:2 от Бельгии

    Причины поражения во всех этих матчах были разными. А вывод один – европейцы в этом веке в плей-офф чемпионатов мира – ад кромешный для сборной Бразилии. Три раза – серия, четыре – уже похоже на комплекс. А преодолеть его можно будет лишь через четыре года.

    Еще не сыграны два оставшихся четвертьфинала, а по домам отправились все неевропейские команды. Новым чемпионом станет сборная из Европы. Реванш бразильцев за кошмар четырехлетней давности не удался совсем. В Бразилию они приедут даже без медалей.

    Главный матч в истории Казани. Дичайшее шоу

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Иван Якушкин, ФИФА
    Рейтинг: 3 Голосов: 7
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +214

      Yurini 7 июля 2018, 13:50

      Бельгия была на голову сильнее Бразилии... по крайней мере на этом ЧМ!!! Бельгия является самой мастеравитой и сбалансированной командой ЧМ! Верим! Бельгия Чемпион Мира!!!

      1
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      Рейтинг: +70529

      insider_retro 7 июля 2018, 13:09

      Бразильцы хороши, по отдельности бесподобны... Но уже не сильнее всех на порядок...

      3
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      Рейтинг: +184

      Sergei26 7 июля 2018, 11:29

      Жаль бразильцев европейцы одни остались

      1
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      Рейтинг: +551

      Denis SPb 7 июля 2018, 10:03

      А почему Неймару после двух его падений в штрафной и официальном их просмотре на видеоповторах так и не показали вторую жёлтую за симуляцию??? Судья снова упустил нить игры - и не только в этих моментах...

      3
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      Рейтинг: +1307

      21082014 7 июля 2018, 09:42

      16 лет без медалей на Чемпионатах Мира-катастрофа для такой нации,как Бразилия.согласен.

      6
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      Рейтинг: +827

      olic29ivica 7 июля 2018, 09:40

      да кто считал их фавортами кроме журналюг???? никто не считал, даже Аргентину больше считали фаворитом нежели бразильцев, угомонитесь, катастрофа

      2
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      Рейтинг: +104

      itarnmag 7 июля 2018, 09:16

      Таким симулянтам,как Неймар и ему подобные,уже никто не верит,даже когда им действительно больно. "Единожды солгав,кто тебе поверит?"(Сочинения Козьмы Пруткова).На эту же тему есть еще басня Льва Толстого про пастушка,который от скуки кричал про волка

      2
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      Рейтинг: +52

      paNYA020294 7 июля 2018, 08:59

      Дуглас Коста очень уверенно вышел! Лучшим был.

      2
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 7 июля 2018, 08:10

      Игра, в общем-то равная была, но смотрелись команды по-разному. Футбол бельгийцев, особенно в первом тайме, был явно интереснее. В некоторых моментах тактически Мартинес переиграл Тите. Даже немного странно, что у бразильцев, кажется, что не было плана, как, например, остановить Лукаку. Он пёр как танк к воротам, а соперники от него отлетали в стороны) А потом и Де Брюйне дали свободно пробить из выгодной позиции. При всём при этом сами бразильцы свои шансы никак не могли реализовать - какой-то сумбур в атаке был, никто в упор никак не мог забить в пустые ворота, т.к. по мячу нормально не могли попасть) Бельгийцам прилично повезло, особенно с пенальти на Неймаре. Можно как угодно относится к Неймару, Бразилии и Бельгии, но там был 200% пенальти, причём ещё и ЖК должна была быть Компани. Столько было соплей и нытья по поводу ВАР, но на самом деле, наверное, это первая ошибка этой системы, а точнее судей у мониторов. Ума не приложу, как там не дать пенальти. Момент очевидный - Венсан не добрался до мяча и срубил бразильца двумя ногами.
      Бразильцы поплатились за ту расхлябанность, с которой они проводят этот турнир + отсутствие Каземиро оказался очень некстати. Сразу, как увидел Ферну, понял, что это будет проблемная позиция. Так и оказалось.

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      Рейтинг: +1778

      Kulima > Cules2013 7 июля 2018, 11:07

      Да что ж такие неугомонные, ну не было там пенальти, не было. Жезус уже мяч потерял, как раз если бы поставили за такое, было бы куда больше вопросов, так что сыграно всё чисто.

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > Kulima 7 июля 2018, 15:44

      интересная у вас трактовка правил футбола)

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      Рейтинг: +9737

      САДЫЧОК > Kulima 12 июля 2018, 01:44

      тупой болван ! просто так жмет на минус ! идиот !

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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 7 июля 2018, 05:42

      Неймаришка поехал домой макарошки жрать....

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