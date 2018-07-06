Главный матч в истории Казани. Дичайшее шоу

Школа, Неймар и зажигательная бабуля.

Четвертьфинальный матч Бразилии и Бельгии стал последним для Казани во время чемпионата мира. Победа Бельгии этому только способствовала. До этого момента команды с такой топовой характеристикой одновременно сюда еще не приезжали – даже Франция и Аргентина тут не котируются так высоко. Местные жители рассказывают про аллеи с футбольными мячами, рисунки и другие сторонние атрибуты, связанные с игрой. Зато о местном футболе, «Рубине» и его играх не говорят вообще. Кажется, с этим проблемы.

Матчи с «Барселоной» были слишком давно, как и чемпионство команды в РФПЛ. Сейчас «Рубин» окружают вопросы с деньгами и фанатское безразличие. «Ак Барс» – победитель прошедшего сезона КХЛ, волейбольный «Зенит» – десятикратный чемпион России только в этом веке, «Уникс» держит планку в баскетболе. «Рубин» на этом фоне сильно проигрывает, поэтому жители о команде выдают стандартное: «Рубин»? А что «Рубин»?». Чемпионат мира перекрывает проблемы и дает хоть немного радости.

Неймар оценил, болельщики – нет

Уже второе лето Казань продолжает креативно пиариться. История с граффити игроков – то новое, чем место выделяется на фоне остальных. Перед приездом Португалии на матч Кубка конфедераций здесь нарисовали Криштиану Роналду, в конце июня рядом с ним сделали портрет Месси. Есть еще нарисованные Игорь Нетто и Руслан Камболов, а теперь на здании школы №1 появилось граффити с Неймаром. Авторы красоты – художники из местного объединения «Супернова», которые специализируются на уличных рисунках. Бразилец их мастерство уже оценил, но вряд ли вникал, зачем и почему в честь него подготовили такое граффити.

В медиатеке школы можно найти фотографии игроков «Ак Барса» 1994 года рождения – и это не просто случайность. Хоккейный клуб долго сотрудничал с учебным заведением, откуда вышли, например, вратарь чемпионского состава Эмиль Гарипов и братья Свечниковы, которые сейчас уже в НХЛ. «Да, в этой школе учились многие наши хоккеисты. Честно, не знаю, кто изображен на этой стене. Неймар? Слышала о таком, но не узнала», – рассказала одна из местных жительниц прямо перед школой.

В самой школе сейчас каникулы, поэтому учителей и учеников внутри почти нет. Приветливая девушка на просьбу об ответах на вопросы ответила звонком секретарю директора, но в итоге ничего не вышло. «У нас был журнал с нашими спортсменами. Специально к приезду Метшина (мэр Казани – прим «Бомбардира») в начале года делали. Эмиль Гарипов там есть! Но без директора не найдем, извините», – объяснили в школе. Граффити на здании прокомментировали просто: «Гордость!». На вопрос о том, почему на школе, откуда вышли ведущие хоккеисты Казани, не сделали ни одного рисунка с ними, девушки так и не ответили.

Место для граффити выбрали парадоксальное, но единственно возможное. Неймар заехал в отель, который расположен через забор от школы. Собственное изображение он видел из окна так, будто его специально заселили в конкретную комнату, а все вокруг подогнали под нужный вид. В этом же районе расположены Казанский Кремль и пешеходная улица Баумана, поэтому логично, что вокруг толпятся бразильские болельщики. Правда, граффити Неймара почему-то не вызывает у них никакого интереса. За несколько часов только десяток бразильцев подошли к школе и сфотографировали рисунок. «Хороший он!» – сказал фанат с 9-м номером на спине. Неймар на поле пока вызывает больше реакции.

Праздник и Кремль

При вместимости в 45 тысяч «Казань-Арена» не пользуется большой популярностью. В прошедшем сезоне РФПЛ на игры «Рубина» здесь смотрели в среднем почти 10 тысяч зрителей. Цифры не дотягивали даже до 25%, но ощущение, что в следующем сезоне все изменится, есть. И произойдет это благодаря чемпионату мира. Здесь уже били рекорд посещаемости, вылетала Германия, а Франция и Аргентина творили семь мячей.

«Я футбол не смотрела до приезда сюда иностранцев. Сейчас вот влюбилась. Как вместе с ними не начать болеть? Уже игроков выучила, а в новом сезоне буду ходить на матчи», – рассказала девушка на улице Баумана. Подобное утверждают и еще с десяток местных жителей. Игра Бразилии и Бельгии – пик активности для всех. Бразильцы зажигали на центральной улице, бельгийцы захватывали рестораны, а игроки приехали за крутым футболом.

Небольшая история с улицы Баумана. К обычной сувенирной палатке подошел нагруженный бразилец с сумками и долго выбирал, что ему купить. Потом мужчина поблагодарил продавца на русском языке и с улыбкой пошел дальше. «Видите, как нам с ними сложно? – говорит продавец-консультант Надежда. – На пальцах общаемся, но все равно понимаем друг друга. Главное, что иностранцы вежливые. Думаете, у нас тут много таких? Меня вчера один русский так обругал, что чуть полицию не вызвала. Бразилия и Бельгия – классная вывеска, но я фанатов больше вижу. А из них самый лучший – Иран».

На территории Казанского Кремля творилось счастье. Местный житель Фекрид делает заготовки счастливых монет, а заодно балуется ставками на футбол: «Я вообще полный фанат. Хорошо, если бы здесь проходил каждый турнир, потому что звезды привлекают внимание к Казани. Посмотрите, у меня было 50 заготовок монеток, а всего через три часа осталось девять. Никогда такого не происходило – сумасшествие какое-то. Я сам ставки люблю: сначала против России ставил, но потом почувствовал и поднял на ее проходе хорошие деньги».

Бразилия – это счастье

Бразильцы зажигали еще в поезде болельщиков, когда ехали на игру с Бельгией. Фотограф Терри клеил журналистку из Испании, а остальные смеялись вместе с мексиканцами. Болельщики из Мексики будто мечтали о попадании своей сборной в четвертьфинал, поэтому приехали сюда в большем количестве, чем бельгийцы. Но бельгийский журналист Флоран легко опроверг все теории и домыслы. Он рассказал «Бомбардиру», что многие бельгийцы просто боялись ехать в Россию, а местная футбольная федерация не обеспечила никаких удобных условий для перелета. Бельгийцы на ЧМ – это как «Рубин».

В центре Казани бразильцы затмили всех отдыхающих. Они играли в футбол, изображали судей и даже общались с русскими. В остальном окружении больше остальных впечатлила 72-летняя Серафима Ибрагимова. До этого дня она танцевала с аргентинцами, попадала в сюжеты на телевидении и мелькала в телефонах болельщиков по всему миру. В интервью «Бомбардиру» не по годам активная Серафима рассказала свое мнение о футболе в Казани:

«Вы посмотрите на бразильцев! Это не футбол, а искусство – так ловить мячи ногами. Считаю, что это действительно главный матч в истории Казани. Франция с Аргентиной приезжали, но эта игра лучше. Смотрю все чемпионаты мира и Европы, а раньше даже ставки делали с другом. Вот за «Рубином» слежу по телевизору, но на матчи не хожу. Когда Курбан Бердыев вернулся, больше следить стала. В 91-92 годах ходила на стадионы, сейчас – в центр города. У меня даже муж сейчас думает, что я в саду – ревнует. Я вот ничего не сказала и сюда поехала. Не в обиду, но согласитесь, что иностранные ребята вокруг приятнее, чем наши?!».

Вот такое творили бразильцы рядом с Серафимой:

На поле приятными оказались обе команды, хотя трибуны точно забрали бразильцы. ФИФА считает, что бразильских фанатов на игре было примерно в четыре раза больше, чем их бельгийских соперников. Примерно такой же разрыв был и в количестве ударов по воротам, которые бельгийцы просто лучше реализовывали. Неймар привычно падал, а судья привычно ничего не ставил. Но в итоге все наконец-то решилось без помощи арбитров. Чемпионат мира в Казани был удивительным. И это тот случай, когда всего за несколько матчей город действительно прибавил во внимании к футболу.

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Главные фото вокруг матча:

Текстовый онлайн матча Бразилия – Бельгия