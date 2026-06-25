Известны 13 участников плей-офф ЧМ-2026 и 7 вылетевших сборных

По итогам матчей 3-го тура ЧМ-2026 в 3 из 12 групп определены уже 13 команд, гарантировавших себе выход в 1/16 финала.

К Мексике, США, Германии, Франции, Норвегии, Аргентине и Колумбии, обеспечившим себе участие в плей-офф по итогам двух туров, добавились Швейцария, Канада, Бразилия, Марокко, ЮАР и Босния и Герцеговина.

Также определились 7 команд, которые займут 4-е места в своих группах и не сыграют в плей-офф. К Гаити, Турции, Тунису, Иордании и Панаме, которые уже после двух туров гарантировали себе последние места, добавились Катар и Чехия.