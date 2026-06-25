Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Известны 13 участников плей-офф ЧМ-2026 и 7 вылетевших сборных

25 июня, 08:40
1

По итогам матчей 3-го тура ЧМ-2026 в 3 из 12 групп определены уже 13 команд, гарантировавших себе выход в 1/16 финала.

К Мексике, США, Германии, Франции, Норвегии, Аргентине и Колумбии, обеспечившим себе участие в плей-офф по итогам двух туров, добавились Швейцария, Канада, Бразилия, Марокко, ЮАР и Босния и Герцеговина.

Также определились 7 команд, которые займут 4-е места в своих группах и не сыграют в плей-офф. К Гаити, Турции, Тунису, Иордании и Панаме, которые уже после двух туров гарантировали себе последние места, добавились Катар и Чехия.

  • Игры 3-го тура завершатся по местному времени 27 июня.
  • Плей-офф стартует 29 июня.

Еще по теме:
Тедеев назвал главное разочарование ЧМ-2026: «Не пойму, к чему они готовились»
Проклявший Кейна колдун пообещал вернуть сборную России на ЧМ 12
Мостовой нашел «нефутбольного человека» среди тренеров ЧМ-2026: «Напоминает мне Мусаева» 8
Источник: «Бомбардир»
Чемпионат мира Мексика США Германия Франция Норвегия Аргентина Колумбия Швейцария Канада Бразилия Марокко ЮАР Босния и Герцеговина Гаити Турция Тунис Иордания Панама Катар Чехия
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Alex Atuan
1782374315
из всего списка 4-х мест на текущий момент удивили только Чехия и Турция
Ответить
Главные новости
Трансляции всех матчей дня на ЧМ-2026
68
«Зенит» улучшит предложение по Тюкавину: подробности
21:33
Реакция Геркуса на попадание в базу «Миротворца»*
21:18
2
Фабрицио Романо подтвердил уход Сперцяна из «Краснодара»
21:04
2
Геркус внесен в базу «Миротворца»*
20:52
2
«Краснодар» заработает на продаже Сперцяна больше, чем сообщалось
20:40
3
Холанд прокомментировал неучастие в матче с Францией
20:29
3
«Спартак» хочет купить Тюкавина
20:15
7
В «Ахмате» высказались о возможном подписании Дзюбы и Кокорина
19:40
2
Стал известен новый клуб Сперцяна – он будет получать там 6 миллионов евро в год
19:21
15
Все новости
Все новости
Холанд прокомментировал неучастие в матче с Францией
20:29
3
В «Зените» оценили игру Дугласа Сантоса за Бразилию на ЧМ-2026
19:58
1
Мостовой поставил крест на шансах Узбекистана выйти в плей-офф ЧМ-2026
19:17
5
Милонов поделился впечатлениями от ЧМ-2026
18:34
5
Российский ЧМ признали лучшим по сравнению с американским
17:58
4
Тренер Аргентины ответил, выйдет ли Месси в основе против Иордании
17:45
Морган: «В 41 год Роналду в теле 30-летнего мужчины»
17:15
Смородская ответила, как Россия выступила бы на ЧМ-2026
16:48
1
Черданцев недоволен регламентом ЧМ-2026
15:51
3
Ташуев удивил выбором лучшей команды ЧМ-2026: «Структура, которую сам проповедую»
14:29
Игрока сборной Уругвая могут дисквалифицировать на 15 матчей
13:57
40-летний Возинья прокомментировал предстоящий матч против Месси
11:08
1
ФотоРоналду провел время с Джорджиной по ходу ЧМ-2026
10:55
Подсчитано, что должен сделать Узбекистан для выхода в плей-офф ЧМ-2026
10:15
4
Жирков вынес вердикт 41-летнему Роналду
09:59
6
ФотоСпартаковец Барко сфотографировался с Месси
09:54
10
Где смотреть матч Иордания – Аргентина: во сколько прямая трансляция 28 июня 2026
09:28
Где смотреть матч ЮАР – Канада: во сколько прямая трансляция 28 июня 2026
09:24
ФотоИран рискует вылететь с ЧМ-2026 из-за миллиметрового офсайда
09:24
22
Где смотреть матч Алжир – Австрия: во сколько прямая трансляция 28 июня 2026
09:20
Где смотреть матч ДР Конго – Узбекистан: во сколько прямая трансляция 28 июня 2026
09:18
Где смотреть матч Колумбия – Португалия: во сколько прямая трансляция 28 июня 2026
09:15
Германия и Франция могут встретиться в 1/8 финала ЧМ-2026
09:15
2
Где смотреть матч Хорватия – Гана: во сколько прямая трансляция 28 июня 2026
09:12
Где смотреть матч Панама – Англия: во сколько прямая трансляция 28 июня 2026
09:02
Расписание матчей Чемпионата мира 2026 на 28 июня
08:54
Бельса прокомментировал вылет сборной Уругвая с ЧМ-2026
08:50
3
Определились соперники Германии, Франции и Норвегии в 1/16 финала ЧМ-2026
08:33
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 