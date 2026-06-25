В пятницу, 26 июня, пройдут шесть матчей третьего тура группового этапа. В два часа ночи стартуют Тунис – Нидерланды и Япония – Швеция, в пять утра – Парагвай – Австралия и Турция – США, а вечером в 22:00 одновременно начнутся Сенегал – Ирак и Норвегия – Франция. Трансляции – на «Кинопоиске» и каналах субхолдинга «Матч».
26 июня, пятница
Тунис – Нидерланды
- Начало матча: 2:00
- Групповой этап ЧМ. 3-й тур
- Стадион: «Эрроухед Стэдиум» (Канзас-Сити)
- Трансляция: «Матч ТВ», «Матч Премьер», «Матч! Футбол 1»
Япония – Швеция
- Начало матча: 2:00
- Групповой этап ЧМ. 3-й тур
- Стадион: «AT&T Стэдиум» (Арлингтон)
- Трансляция: «Кинопоиск»
Парагвай – Австралия
- Начало матча: 5:00
- Групповой этап ЧМ. 3-й тур
- Стадион: «Ливайс Стэдиум» (Санта-Клара)
- Трансляция: «Кинопоиск»
Турция – США
- Начало матча: 5:00
- Групповой этап ЧМ. 3-й тур
- Стадион: «Соу-Фай Стэдиум» (Лас-Вегас)
- Трансляция: «Матч ТВ», «Матч Премьер», «Матч! Футбол 1»
Сенегал – Ирак
- Начало матча: 22:00
- Групповой этап ЧМ. 3-й тур
- Стадион: «БМО Филд» (Торонто)
- Трансляция: «Кинопоиск»
Норвегия – Франция
- Начало матча: 22:00
- Групповой этап ЧМ. 3-й тур
- Стадион: «Джиллетт Стэдиум» (Фоксборо)
- Трансляция: «Матч ТВ», «Матч Премьер», «Матч! Футбол 1»
Источник: «Бомбардир»