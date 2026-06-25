В пятницу, 26 июня, пройдут шесть матчей третьего тура группового этапа. В два часа ночи стартуют Тунис – Нидерланды и Япония – Швеция, в пять утра – Парагвай – Австралия и Турция – США, а вечером в 22:00 одновременно начнутся Сенегал – Ирак и Норвегия – Франция. Трансляции – на «Кинопоиске» и каналах субхолдинга «Матч».

26 июня, пятница

Тунис – Нидерланды

Начало матча: 2:00

Групповой этап ЧМ. 3-й тур

Стадион: «Эрроухед Стэдиум» (Канзас-Сити)

Трансляция: «Матч ТВ», «Матч Премьер», «Матч! Футбол 1»

Япония – Швеция

Начало матча: 2:00

Групповой этап ЧМ. 3-й тур

Стадион: «AT&T Стэдиум» (Арлингтон)

Трансляция: «Кинопоиск»

Парагвай – Австралия

Начало матча: 5:00

Групповой этап ЧМ. 3-й тур

Стадион: «Ливайс Стэдиум» (Санта-Клара)

Трансляция: «Кинопоиск»

Турция – США

Начало матча: 5:00

Групповой этап ЧМ. 3-й тур

Стадион: «Соу-Фай Стэдиум» (Лас-Вегас)

Трансляция: «Матч ТВ», «Матч Премьер», «Матч! Футбол 1»

Сенегал – Ирак

Начало матча: 22:00

Групповой этап ЧМ. 3-й тур

Стадион: «БМО Филд» (Торонто)

Трансляция: «Кинопоиск»

Норвегия – Франция