Определилась первая пара 1/16 финала, впервые один из хозяев ЧМ сыграет в другой стране

По итогам первых матчей 3-го тура группового этапа ЧМ-2026 стала известна первая пара команд, которая сыграет в 1/16 финала.
Сборная ЮАР, занявшая 2-е место в группе A, встретится с Канадой, ставшей 2-й в группе B.
Игра пройдет 28 июня на стадионе «Соу-Фай Стэдиум» в пригороде Лос-Анджелеса Инглвуде.
Канадцы не сумели занять 1-е место в своей группе и в дальнейшем будут играть на территории США.
Игра ЮАР – Канада станет 1-м в истории чемпионатов мира, когда один из хозяев турнира не сможет сыграть в своей стране.
- Ранее такая ситуация могла возникнуть только на ЧМ-2002, который принимали Южная Корея и Япония, но тогда этого не случилось.
- На чемпионатах Европы множество матчей, когда один из хозяев турнира играл в другой стране, было только на Евро-2020, который принимали 11 стран.
Источник: «Бомбардир»