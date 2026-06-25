Определилась первая пара 1/16 финала, впервые один из хозяев ЧМ сыграет в другой стране

По итогам первых матчей 3-го тура группового этапа ЧМ-2026 стала известна первая пара команд, которая сыграет в 1/16 финала.

Сборная ЮАР, занявшая 2-е место в группе A, встретится с Канадой, ставшей 2-й в группе B.

Игра пройдет 28 июня на стадионе «Соу-Фай Стэдиум» в пригороде Лос-Анджелеса Инглвуде.

Канадцы не сумели занять 1-е место в своей группе и в дальнейшем будут играть на территории США.

Игра ЮАР – Канада станет 1-м в истории чемпионатов мира, когда один из хозяев турнира не сможет сыграть в своей стране.