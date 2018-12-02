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    Ужасная ошибка вратаря, за которого дают 70 миллионов


    2.5
    Голосов: 10
    02.12.2018 21:35
    Пикфорд, ты чего?

    «Ливерпуль» и «Эвертон» буднично доигрывали дерби, которое шло к ничьей без голов. Заключительный навес в штрафную «Эвертона» вообще не предвещал опасности, но мяч странно опустился на перекладину и отскочил к Дивоку Ориги. Вратарь «Эвертона» Пикфорд явно надеялся, что в поле тот не останется, поэтому вообще выключился из эпизода. Ориги подсуетился и забил победный гол. Клопп радовался и выбежал на поле, а для Ориги это было первое результативное действие за семь сыгранных минут в этом сезоне АПЛ.

    Теперь над ним все долго будут смеяться.

    Если что, Пикфорд – топовый вратарь. Он доходил со сборной Англии до полуфинала чемпионата мира, а скоро должен перейти из «Эвертона» в другую команду. Сегодня днем мы писали, что Пикфорд может перейти в «Манчестер Юнайтед» за 70 миллионов евро. Теперь скауты «МЮ» наверняка задумаются и попробуют еще раз провести переговоры с Де Хеа.

    Пикфорд – мастер крутых спасений

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 2.5 Голосов: 10
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 4 декабря 2018, 10:15

      Ой, я там думал, он реально дичь какую-то совершил, а оказывается вполне рядовой ляп вратаря. И не такие бывают, и у больших мастеров. Де Хеа вон тоже совсем не скала.

      1
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      Рейтинг: +737

      Тони Монтана Б 3 декабря 2018, 17:22

      Видео бы еще увидеть)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 3 декабря 2018, 11:39

      что в этом эпизоде суперкосячного???просто невезение да и всего

      2
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      Рейтинг: +25031

      bset 3 декабря 2018, 09:34

      Все косячат. Поищите видео с косяками Буффона, Касильяса, Кана и других крутых вратарей. Тот же Яшин, уверен, косячил.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +101

      Vlad Mourinho > bset 3 декабря 2018, 20:20

      было дело

      1
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      Рейтинг: +350

      Platon Faustov 3 декабря 2018, 01:28

      "буднично доигрывали дерби" - автор, ты вообще матч смотрел ? Там под конец такое рубилово было. Пусть не особо много было голевых моментов.

      2
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 2 декабря 2018, 22:02

      Пикфорд вообще любитель покосячить, но часто ему везет, тут не повезло

      а ужасной ошибку вряд ли можно назвать, 2 очка для Эвертона в АПЛ совершенно ничего не решат

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