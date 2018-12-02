Ужасная ошибка вратаря, за которого дают 70 миллионов

«Ливерпуль» и «Эвертон» буднично доигрывали дерби, которое шло к ничьей без голов. Заключительный навес в штрафную «Эвертона» вообще не предвещал опасности, но мяч странно опустился на перекладину и отскочил к Дивоку Ориги. Вратарь «Эвертона» Пикфорд явно надеялся, что в поле тот не останется, поэтому вообще выключился из эпизода. Ориги подсуетился и забил победный гол. Клопп радовался и выбежал на поле, а для Ориги это было первое результативное действие за семь сыгранных минут в этом сезоне АПЛ.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Теперь над ним все долго будут смеяться.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Если что, Пикфорд – топовый вратарь. Он доходил со сборной Англии до полуфинала чемпионата мира, а скоро должен перейти из «Эвертона» в другую команду. Сегодня днем мы писали, что Пикфорд может перейти в «Манчестер Юнайтед» за 70 миллионов евро. Теперь скауты «МЮ» наверняка задумаются и попробуют еще раз провести переговоры с Де Хеа.

Пикфорд – мастер крутых спасений

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