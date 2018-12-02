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Ужасная ошибка вратаря, за которого дают 70 миллионов

«Ливерпуль» и «Эвертон» буднично доигрывали дерби, которое шло к ничьей без голов. Заключительный навес в штрафную «Эвертона» вообще не предвещал опасности, но мяч странно опустился на перекладину и отскочил к Дивоку Ориги. Вратарь «Эвертона» Пикфорд явно надеялся, что в поле тот не останется, поэтому вообще выключился из эпизода. Ориги подсуетился и забил победный гол. Клопп радовался и выбежал на поле, а для Ориги это было первое результативное действие за семь сыгранных минут в этом сезоне АПЛ.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Теперь над ним все долго будут смеяться.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Если что, Пикфорд – топовый вратарь. Он доходил со сборной Англии до полуфинала чемпионата мира, а скоро должен перейти из «Эвертона» в другую команду. Сегодня днем мы писали, что Пикфорд может перейти в «Манчестер Юнайтед» за 70 миллионов евро. Теперь скауты «МЮ» наверняка задумаются и попробуют еще раз провести переговоры с Де Хеа.

Пикфорд – мастер крутых спасений

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Англия. Премьер-лига Англия Ливерпуль Эвертон Пикфорд Джордан Ориги Дивок
Комментарии (7)
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Masteralex
1543777331
Пикфорд вообще любитель покосячить, но часто ему везет, тут не повезло а ужасной ошибку вряд ли можно назвать, 2 очка для Эвертона в АПЛ совершенно ничего не решат
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Platon Faustov
1543789721
"буднично доигрывали дерби" - автор, ты вообще матч смотрел ? Там под конец такое рубилово было. Пусть не особо много было голевых моментов.
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bset
1543818848
Все косячат. Поищите видео с косяками Буффона, Касильяса, Кана и других крутых вратарей. Тот же Яшин, уверен, косячил.
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Михаил Шевченко
1543826356
что в этом эпизоде суперкосячного???просто невезение да и всего
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Тони Монтана Б
1543846942
Видео бы еще увидеть)
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Cules2013
1543907737
Ой, я там думал, он реально дичь какую-то совершил, а оказывается вполне рядовой ляп вратаря. И не такие бывают, и у больших мастеров. Де Хеа вон тоже совсем не скала.
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