Ужасная ошибка вратаря, за которого дают 70 миллионов

«Ливерпуль» и «Эвертон» буднично доигрывали дерби, которое шло к ничьей без голов. Заключительный навес в штрафную «Эвертона» вообще не предвещал опасности, но мяч странно опустился на перекладину и отскочил к Дивоку Ориги. Вратарь «Эвертона» Пикфорд явно надеялся, что в поле тот не останется, поэтому вообще выключился из эпизода. Ориги подсуетился и забил победный гол. Клопп радовался и выбежал на поле, а для Ориги это было первое результативное действие за семь сыгранных минут в этом сезоне АПЛ.
Теперь над ним все долго будут смеяться.
Если что, Пикфорд – топовый вратарь. Он доходил со сборной Англии до полуфинала чемпионата мира, а скоро должен перейти из «Эвертона» в другую команду. Сегодня днем мы писали, что Пикфорд может перейти в «Манчестер Юнайтед» за 70 миллионов евро. Теперь скауты «МЮ» наверняка задумаются и попробуют еще раз провести переговоры с Де Хеа.
Пикфорд – мастер крутых спасений
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