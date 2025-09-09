Моуринью может вернуться в АПЛ

В «Ноттингем Форест» рассмотрят кандидатуру Жозе Моуринью на должность главного тренера команды. При этом основным кандидатом на вакантный пост считается Анге Постекоглу. Руководителю «Ноттингем Форест» Евангелосу Маринакису также нравится работа действующего главного тренера «Фулхэма» 48-летнего Марко Силвы.

Сегодня с поста главного тренера «Форест» был уволен Нуну Эшпириту Санту. Сообщается, что у Нуну и спортивного директора клуба Эду Гаспара возникли разногласия из-за неудавшегося трансфера из «Фулхэма» вингера Адама Траоре.

По данным Bild, на место главного тренера «Ноттингем Форест» претендует также 39-летний Доменико Тедеско.