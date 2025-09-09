Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Первая лига Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Моуринью может вернуться в АПЛ

Сегодня, 10:06

В «Ноттингем Форест» рассмотрят кандидатуру Жозе Моуринью на должность главного тренера команды. При этом основным кандидатом на вакантный пост считается Анге Постекоглу. Руководителю «Ноттингем Форест» Евангелосу Маринакису также нравится работа действующего главного тренера «Фулхэма» 48-летнего Марко Силвы.

Сегодня с поста главного тренера «Форест» был уволен Нуну Эшпириту Санту. Сообщается, что у Нуну и спортивного директора клуба Эду Гаспара возникли разногласия из-за неудавшегося трансфера из «Фулхэма» вингера Адама Траоре.

По данным Bild, на место главного тренера «Ноттингем Форест» претендует также 39-летний Доменико Тедеско.

  • 62-летний Моуринью 29 августа был уволен с поста главного тренера «Фенербахче». 60-летний Постекоглу по окончании прошлого сезона ушел с поста главного тренера «Тоттенхэма».
  • Моуринью ранее возглавлял в АПЛ «Челси» в 2004–2007 и 2013–2015 годах, «Манчестер Юнайтед» в 2016–2018 и «Тоттенхэм» в 2019–2021 годах.

Еще по теме:
Стало известно решение «Ноттингем Форест» по Моуринью и Тедеско
Бывший тренер «Спартака» может возглавить клуб АПЛ или «Фенербахче»
«Ноттингем Форест» объявил об отставке главного тренера
Источник: страница Бена Джейкобса в соцсети X
Англия. Премьер-лига Фулхэм Ноттингем Форест Моуринью Жозе Силва Марку Эшпириту Санту Нуну Постекоглу Анге
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Названа команда, которую должен возглавить Зидан
13:44
«Зенит» сыграет с клубом-участником Лиги Европы в октябре
12:52
«Химки» признаны банкротом
12:36
ЦСКА может подписать защитника «Спартака»
12:27
Ловчев назвал игроков, которые позорят сборную России
12:17
2
Стало известно решение «Ноттингем Форест» по Моуринью и Тедеско
12:02
ФотоРПЛ объявила кандидатов на звание лучшего тренера июля и августа
11:47
2
ВидеоДжику обратился к болельщикам «Спартака»
11:28
3
ФотоДжику перешел в «Спартак»
11:06
12
Названа сумма, которую «Палмейрас» готов заплатить за защитника «Зенита»
10:25
5
Все новости
Все новости
Стало известно решение «Ноттингем Форест» по Моуринью и Тедеско
12:02
Моуринью может вернуться в АПЛ
10:06
Бывший тренер «Спартака» может возглавить клуб АПЛ или «Фенербахче»
08:55
«Ноттингем Форест» объявил об отставке главного тренера
07:52
Клуб АПЛ думает о назначении Тедеско
00:40
2
Ван Гаал – жене Руни: «Ваши дети похожи на Уэйна – у него очень сильная сперма»
Вчера, 20:19
4
«Трабзонспор» готов платить Онана больше, чем «Манчестер Юнайтед»
7 сентября
Онана согласился уйти из «МЮ» в аренду
7 сентября
«МЮ» договорился об уходе Онана в аренду
6 сентября
2
Эдерсон попрощался с «Манчестер Сити»: «Однажды «голубой» – «голубой» навсегда!»
6 сентября
3
ВидеоГрилиш бурно отпраздновал удачный старт сезона в Швеции
5 сентября
1
Леви покинул «Тоттенхэм» после 24 лет работы в клубе
4 сентября
ФотоДоннарумма выбрал игровой номер в «Манчестер Сити»
2 сентября
Гехи пригрозил «Кристал Пэлас» после срыва трансфера в «Ливерпуль»
2 сентября
Хойлунд разочарован уходом из «Манчестер Юнайтед»
2 сентября
6
Трансфер Исака в «Ливерпуль» вошел в топ-5 в истории футбола
2 сентября
Мудрика лишили водительских прав: известна причина
2 сентября
1
Доннарумма высказался о переходе в «Манчестер Сити»
2 сентября
Моуринью может вернуться в АПЛ после 4-летней паузы
2 сентября
Клубы АПЛ потратили на летние трансферы больше, чем Серия А, Бундеслига, Примера и Лига 1 вместе взятые
2 сентября
Фото«Ливерпуль» отдал в аренду двукратного победителя молодежного Евро
2 сентября
Фото«Сити» объявил о переходе Доннаруммы
2 сентября
1
ФотоЗащитник «Манчестер Сити» перешел в «Интер»
2 сентября
«Фенербахче» подтвердил переход вратаря из «Манчестер Сити»
2 сентября
Фото«Ньюкасл» купил замену для Исака за 30 секунд до дедлайна
2 сентября
ФотоЗинченко ушел из «Арсенала» в другой клуб АПЛ
2 сентября
6
Фото«Манчестер Юнайтед» приобрел вратаря за 21 миллион
2 сентября
1
ФотоСанчо перешел из «Манчестер Юнайтед» в другой клуб АПЛ
1 сентября
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 