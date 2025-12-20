АПЛ. «Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» (2:1), у лондонцев 2 удаления

«Ливерпуль» в 17-м туре АПЛ победил на выезде «Тоттенхэм». Все голы забили легионеры.

С 33-й минуты лондонцы были в меньшинстве после удаления Хави Симонса за серьезный фол. На 90+3 минуте вторую желтую карточку у «Тоттенхэма» получил защитник Кристиан Ромеро.

Ливерпульцы занимают пятое место в таблице. «Тоттенхэм» идет 13-м.