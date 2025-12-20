АПЛ. «Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» (2:1), у лондонцев 2 удаления

«Ливерпуль» в 17-м туре АПЛ победил на выезде «Тоттенхэм». Все голы забили легионеры.
С 33-й минуты лондонцы были в меньшинстве после удаления Хави Симонса за серьезный фол. На 90+3 минуте вторую желтую карточку у «Тоттенхэма» получил защитник Кристиан Ромеро.
Ливерпульцы занимают пятое место в таблице. «Тоттенхэм» идет 13-м.
Англия. Премьер-лига. 17 тур
Тоттенхэм - Ливерпуль - 1:2 (0:0)
Голы: 0:1 - А. Исак, 56; 0:2 - У. Экитике, 66; 1:2 - Ришарлисон, 83.
Удаления: Х. Симонс, 33; К. Ромеро, 90+3 (вторая ж.к) - нет.
Источник: «Бомбардир»