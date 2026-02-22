Гвардиола посоветовал своим игрокам алкоголь для выходных

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола дал совет игрокам на фоне чемпионской гонки в Премьер-лиге.
«Я сказал игрокам «Манчестер Сити»: «Ребята, в эти три выходных дня нужно выпить много кайпириньи и дайкири! Наслаждайтесь жизнью!
А после этого проведите три полноценные тренировки и отправляйтесь в Лидс…» – сказал Гвардиола.
- «Манчестер Сити» занимает 2-е место в АПЛ с 56 очками после 27 туров. Команда отстает от лидирующего «Арсенала» на 2 очка.
- В 28-м туре АПЛ «горожане» сыграют в гостях с «Лидсом» 28 февраля.
Источник: страница City Xtra в соцсети X