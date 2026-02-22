Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Гвардиола посоветовал своим игрокам алкоголь для выходных

Вчера, 12:20
3

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола дал совет игрокам на фоне чемпионской гонки в Премьер-лиге.

«Я сказал игрокам «Манчестер Сити»: «Ребята, в эти три выходных дня нужно выпить много кайпириньи и дайкири! Наслаждайтесь жизнью!

А после этого проведите три полноценные тренировки и отправляйтесь в Лидс…» – сказал Гвардиола.

  • «Манчестер Сити» занимает 2-е место в АПЛ с 56 очками после 27 туров. Команда отстает от лидирующего «Арсенала» на 2 очка.
  • В 28-м туре АПЛ «горожане» сыграют в гостях с «Лидсом» 28 февраля.

Еще по теме:
«Манчестер Сити» поглумился над фанатом «МЮ» Фрэнком, который 1,5 года не стрижется 3
АПЛ. «Манчестер Сити» обыграл «Ньюкасл» благодаря дублю О’Райли (2:1), отставание от «Арсенала» – 2 очка
Гвардиола призвал снизить финансирование футбола 1
Источник: страница City Xtra в соцсети X
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Лидс Гвардиола Хосеп
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
...уефан
1771753165
...Водка, пиво и трава! И три дня вы, как дрова...
Ответить
trafarenkov
1771753972
Интересно, конечно, почитать. Для тех, кто ставит – найдите в любом поиске сервис прогнозов на спорт по фразе: «серебряный прогноз сайт». Это старейший сервис, которому можно доверять. С 2013 года работают. Гарантии!
Ответить
ilya-ilya-google
1771759208
Сити тоже 3 дня отдыхает? По российскому календарю)
Ответить
Главные новости
Российский футбол обвинили в том, что он «насилует здравый смысл»
11:34
2
Арбелоа могут уволить из «Реала» на этой неделе
11:10
Эмоции Мостового от олимпийского хоккейного финала
11:00
5
Кержаков: «Сказал «Реалу», что не хочу туда»
10:34
2
У Каземиро есть 3 варианта продолжения карьеры
10:05
2
Энрике сформулировал, в чем Сафонов лучше Шевалье
09:41
7
Сперцян одним словом описал реакцию игроков «Краснодара» на онкологию Галицкого
09:09
ФотоЛофтус-Чик потерял зубы и получил сложный перелом челюсти
08:46
2
Шевалье может пропустить ЧМ-2026 из-за Сафонова
08:26
12
Геничу светит суд, новая информация о здоровье Галицкого, заявление Роналду о будущем и другие новости
00:57
Все новости
Все новости
Тудор дал важную гарантию фанатам «Тоттенхэма»
08:36
АПЛ. «Арсенал» разгромил в дерби «Тоттенхэм», два игрока оформили по дублю
Вчера, 21:37
2
Бывший партнер Варди рассказал о предматчевом ритуале футболиста: «Пил вино, пиво и почти не спал»
Вчера, 19:54
2
АПЛ. «Ливерпуль» на 97-й минуте вырвал победу над «Ноттингем Форест»
Вчера, 19:00
Гвардиола посоветовал своим игрокам алкоголь для выходных
Вчера, 12:20
3
«Манчестер Сити» поглумился над фанатом «МЮ» Фрэнком, который 1,5 года не стрижется
Вчера, 09:19
4
АПЛ. «Манчестер Сити» обыграл «Ньюкасл» благодаря дублю О’Райли (2:1), отставание от «Арсенала» – 2 очка
Вчера, 00:56
АПЛ. «Челси» упустил победу над аутсайдером (1:1), пропустив на 93-й минуте
21 февраля
В АПЛ новый единоличный лидер по количеству матчей
21 февраля
7
ФотоСака привел на продление контракта с «Арсеналом» собак и жену
21 февраля
14
Леау может переехать в АПЛ за 80 миллионов
21 февраля
У «Челси» появился титульный спонсор
20 февраля
Уолкотт определил, на каком месте «Реал» был бы в АПЛ
20 февраля
1
Гвардиола призвал снизить финансирование футбола
20 февраля
1
Сака после продления контракта с «Арсеналом» вошел в топ-5 самых высокооплачиваемых игроков АПЛ
20 февраля
Фото«Арсенал» продлил контракт со 130-миллионным футболистом
19 февраля
2
Реакция Артеты на ничью в матче «Арсенала» с худшей командой АПЛ
19 февраля
АПЛ. «Арсенал» потерял очки с «Вулверхэмптоном» из-за автогола на 94-й минуте
19 февраля
1
Экс-тренер «Манчестер Юнайтед» раскрыл детали конфликта тен Хага и Роналду
17 февраля
ФотоКлопп посетил соревнования по биатлону на ОИ-2026
17 февраля
Два клуба пытались вернуть Клоппа в АПЛ
16 февраля
«Манчестер Юнайтед» хочет переманить игрока «Ливерпуля»
16 февраля
Названы условия для увольнения Слота из «Ливерпуля»
16 февраля
Руни готов работать помощником тренера только в двух клубах
15 февраля
1
«МЮ» и «Арсенал» узнали цену на Диоманде из «Лейпцига»
15 февраля
Азар сравнил АПЛ и Ла Лигу
15 февраля
Ван Дейк высказался об уходе Салаха из «Ливерпуля»
15 февраля
1
«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» поспорят за 95-миллионного вингера
15 февраля
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 