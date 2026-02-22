Гвардиола посоветовал своим игрокам алкоголь для выходных

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола дал совет игрокам на фоне чемпионской гонки в Премьер-лиге.

«Я сказал игрокам «Манчестер Сити»: «Ребята, в эти три выходных дня нужно выпить много кайпириньи и дайкири! Наслаждайтесь жизнью!

А после этого проведите три полноценные тренировки и отправляйтесь в Лидс…» – сказал Гвардиола.