Галицкий объяснил стиль «Краснодара» словами Цоя: «Нам не нужна победа любой ценой»

Президент «Краснодара» Сергей Галицкий рассказал, почему выступает против контратакующего футбола.

«Знаете, я же из того поколения, которое слушало Цоя, и там хорошие слова есть: «Нам не нужна победа любой ценой». Поэтому контратакующий стиль у команд с приличным бюджетом для меня неприемлем.

Что касается Владимира [Ивича], могу сказать, что мы благодарим его за тот период, который был. Мы отправили Владимиру серебряную медаль, когда получили, потому что наше уважение к нему как к профессионалу высоко.

Менеджмент общался с ним, и я знаю, что Владимир все равно относится тепло к клубу. И мы, когда встречаемся, у нас нет никаких недоговоренных вопросов», – сказал Галицкий в фильме «Краснодар». Путь к чемпионству».