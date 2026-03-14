Игру с «Зенитом» назвали «матчем жизни» для футболиста «Спартака»

Проспартаковский блогер Максим Никитин высказался об игре вратаря команды Александра Максименко.

Никитин считает, что игра 21-го тура РПЛ против «Зенита» – матч жизни для Максименко.

«Максименко. Матч жизни.

Вокруг Александра Максименко создалась дискуссия на тему его соответствия уровню игры за топ-клуб.

Реакция эмоциональная – как это водится за «Спартаком» – но логичная.

Максименко не спасает. Можно сколько угодно говорить, что и явных ошибок не совершает. Это правда, кстати.

Но разве ж трофеи с таким кипером выигрываются? Очевидно же нет.

Поэтому для Макси матч практически экзистенциальный. Выйди, отбей. Ярко сыграй на выходе. Или вообще пенальти возьми.

Вот тогда и от хейтеров отобьешься. В противном случае я даже не знаю.

Если Саша и здесь матч проведет слабый или неуверенный, это может плохо закончиться. Даже у людей вроде меня не останется аргументов для его защиты.

Я убежден, что Максименко может включить режим супергероя, но вот что ему для этого надо?

Кажется, ничего лучше «Зенита» в соперниках для этого еще не придумали. Надеюсь, Макси это понимает.

Время собраться и доказать. Или там на подходе Помазун. Он уже в общей группе», – написал Никитин.