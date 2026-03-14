Игру с «Зенитом» назвали «матчем жизни» для футболиста «Спартака»

Проспартаковский блогер Максим Никитин высказался об игре вратаря команды Александра Максименко.
Никитин считает, что игра 21-го тура РПЛ против «Зенита» – матч жизни для Максименко.
«Максименко. Матч жизни.
Вокруг Александра Максименко создалась дискуссия на тему его соответствия уровню игры за топ-клуб.
Реакция эмоциональная – как это водится за «Спартаком» – но логичная.
Максименко не спасает. Можно сколько угодно говорить, что и явных ошибок не совершает. Это правда, кстати.
Но разве ж трофеи с таким кипером выигрываются? Очевидно же нет.
Поэтому для Макси матч практически экзистенциальный. Выйди, отбей. Ярко сыграй на выходе. Или вообще пенальти возьми.
Вот тогда и от хейтеров отобьешься. В противном случае я даже не знаю.
Если Саша и здесь матч проведет слабый или неуверенный, это может плохо закончиться. Даже у людей вроде меня не останется аргументов для его защиты.
Я убежден, что Максименко может включить режим супергероя, но вот что ему для этого надо?
Кажется, ничего лучше «Зенита» в соперниках для этого еще не придумали. Надеюсь, Макси это понимает.
Время собраться и доказать. Или там на подходе Помазун. Он уже в общей группе», – написал Никитин.
- Максименко пропустил 10 голов в последних 3 матчах при 18 ударах в створ ворот.
- Всего в этом сезоне 27-летний голкипер провел 20 игр, пропустил 33 гола, сыграл на ноль в 5 встречах.
- «Спартак» идет в РПЛ 6-м.