Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Игру с «Зенитом» назвали «матчем жизни» для футболиста «Спартака»

Игру с «Зенитом» назвали «матчем жизни» для футболиста «Спартака»

14 марта, 16:31
3

Проспартаковский блогер Максим Никитин высказался об игре вратаря команды Александра Максименко.

Никитин считает, что игра 21-го тура РПЛ против «Зенита» – матч жизни для Максименко.

«Максименко. Матч жизни.

Вокруг Александра Максименко создалась дискуссия на тему его соответствия уровню игры за топ-клуб.

Реакция эмоциональная – как это водится за «Спартаком» – но логичная.

Максименко не спасает. Можно сколько угодно говорить, что и явных ошибок не совершает. Это правда, кстати.

Но разве ж трофеи с таким кипером выигрываются? Очевидно же нет.

Поэтому для Макси матч практически экзистенциальный. Выйди, отбей. Ярко сыграй на выходе. Или вообще пенальти возьми.

Вот тогда и от хейтеров отобьешься. В противном случае я даже не знаю.

Если Саша и здесь матч проведет слабый или неуверенный, это может плохо закончиться. Даже у людей вроде меня не останется аргументов для его защиты.

Я убежден, что Максименко может включить режим супергероя, но вот что ему для этого надо?

Кажется, ничего лучше «Зенита» в соперниках для этого еще не придумали. Надеюсь, Макси это понимает.

Время собраться и доказать. Или там на подходе Помазун. Он уже в общей группе», – написал Никитин.

  • Максименко пропустил 10 голов в последних 3 матчах при 18 ударах в створ ворот.
  • Всего в этом сезоне 27-летний голкипер провел 20 игр, пропустил 33 гола, сыграл на ноль в 5 встречах.
  • «Спартак» идет в РПЛ 6-м.

Источник: телеграм-канал Максима Никитина
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Максименко Александр
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
alefreddy
1773496390
Пенальти это не про Максимку который гадает и падает
Ответить
oyabun
1773497126
Ну вот Мешок и не выручил. Снова завалился совсем не туда куда ударил Соболев. Терпим дальше?
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
  • Читайте нас: 