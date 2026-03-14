Стали известны стартовые составы на матч 21-го тура чемпионата России, в котором сыграют «Зенит» и «Спартак». Игра состоится 14 марта, начало встречи запланировано на 16:00 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Зенит»: Адамов, Сантос, Дркушич, Нино, Барриос, Вендел, Джон Джон, Мантуан, Соболев, Глушенков, Педро.

Главный тренер: Сергей Семак

«Спартак»: Максименко, Литвинов, Ву, Дмитриев, Денисов, Умяров, Зобнин, Барко, Мартинс, Маркиньос, Солари.

Главный тренер: Хуан Карлос Карседо

