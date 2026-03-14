Семак объяснился за Соболева в стартовом составе на «Спартак»

Сергей Семак объяснил, почему включил Александра Соболева в стартовый состав «Зенита» на матч со «Спартаком».

Матч 21-го тура РПЛ пройдет сегодня в Санкт-Петербурге и начнется в 16:00 по московскому времени. Соболев вышел в старте в девятый раз в сезоне чемпионата России.

«Во-первых, Саша последние две игры забивает. Пенальти заработал, мяч забил и с замены вышел и отличился. Конечно, заслужил право выйти в стартовом составе. Хотя, нужно отдать должное Дурану. Он эту неделю работал хорошо. Если брать исключительно этот отрезок времени, то он мог выйти в стартовом составе», – сказал Семак.