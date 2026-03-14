«Спартак»: «Уступаем «Зениту» в серии пенальти»

Пресс-служба «Спартака» разместила пост после матча 21-го тура РПЛ против «Зенита» (0:2). Оба гола петербуржцы забили с пенальти.
«Уступаем «Зениту» в серии пенальти – 0:2», – написали спартаковцы.
- У «Зенита» отличились нападающие Джон Дуран и Александр Соболев.
- «Зенит» сократил отставание от лидирующего «Краснодара» до одного очка. «Спартак» остается на шестой строчке, отставая от лидирующей тройки на шесть очков.
- В первом круге команды сыграли 2:2 на «Лукойл Арене».
- «Спартак» не побеждает в Санкт-Петербурге в рамках чемпионата России с 2012 года, когда команду тренировал Валерий Карпин.
- Впереди у обеих команд кубковые матчи. «Зенит» примет в Пути регионов «Динамо Мх», а «Спартак» проведет ответную встречу Пути РПЛ против «Динамо».
Источник: «Бомбардир»