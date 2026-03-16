Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Зенит» с 20-й минуты должен быть в меньшинстве»: Гатагов – о судействе в матче со «Спартаком»

«Зенит» с 20-й минуты должен быть в меньшинстве»: Гатагов – о судействе в матче со «Спартаком»

Вчера, 09:09
36

Сослан Гатагов, бывший полузащитник «Спартака», заявил, что хавбек «Зенита» Вендел должен был получить красную карточку в матче РПЛ с красно-белыми.

  • Встреча 21-го тура завершилась победой «Зенита» со счетом 2:0, игру обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.
  • По ходу первого тайма Вендел получил желтую карточку за подкат, после которого он попал шипами в корпус Роману Зобнину, полузащитнику «Спартака».
  • После 21 матча «Зенит» набрал 45 очков и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, «Спартак» идет шестым с 35 очками.

«Это тычок, удар открытыми шипами в область ребра. Здесь можно железными шипами нанести травму. Это угроза здоровью футболиста. Это красная карточка и дисквалификация на несколько матчей. Самое грязное, что есть в футболе, так вести себя нельзя, как повел себя Вендел. Карасев этого не видел, но на ВАР…

Мы же понимаем, что на 20-й минуте «Зенит» должен был играть минус один игрок. По-другому была бы игра», – сказал Гатагов на ютуб-канале «Спартак Шоу».

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Гатагов Сослан
Комментарии (36)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
FWSPM
1773644617
очевидно что судейство было необьективным как и в других матчах газовика. титаник тонет но его пытаются удержать на плаву как могут. Но судья не заставлял спартаковцев бить мимо ворот это проблема которой уже год. ее надо решать а не говорить о судействе.
Ответить
Semenycch
1773645181
Парнокопытное стадо все никак не успокоится?
Ответить
anatolich72
1773645720
Для команд Газпрома есть другие трактовки правил. К сожалению.
Ответить
Литейный 4 (returned)
1773646079
Какая красная, там и желтой нет? Куда Венделу деть ногу, когда вместе завалились и ему надо подняться, чтобы из под него вылез хряк? Ну попачкал майку и всё. Да вы хоть обхрюкайтесь, а со стороны Зенита нет никаких фолов, в отличии от свинарни. Гыгыгы
Ответить
Литейный 4 (returned)
1773646249
Сколько хряки ударили в створ ворот Зенита, чтобы ныть? ПраЛЬНА 0, ZERO, дупель пусто! Стыдно за антинародных. Гыгыгы
Ответить
...уефан
1773648250
...да хрен с ней, с этой игрой, с таким результатом!... Забавляло то, что в предматчевой студии Матч ТВ, усиленно размышляли, кто же будет пробивать пенальти в предстоящем матче со Спартаком, потратив на это четверть из всего потраченного на студийный разогрев времени...
Ответить
Garrincha58
1773653494
Кто ещё не выпендрился из бывших типа пропиариться забыли бедняжку
Ответить
k611
1773653560
Если бы такой фол был со стороны спартаковского игрока, то была бы красная.
Ответить
шахта Заполярная
1773655796
Карась не видел, возможно. Но на ВАР, ну а внаваре сидел иванов
Ответить
Айболид
1773670618
Логичнее было уже успокоится ,но истерика только набирает обороты .
Ответить
Все новости
Гурцкая – о футболисте «Спартака»: «Надо проверить, он вообще вменяемый»
20:20
5
Пономарев пригрозил Талалаеву: «Я бы позвонил этому маленькому Наполеончику»
20:06
13
Сборной России предложили тренироваться в Крыму
19:55
1
Мелкадзе рассказал о самой жесткой гулянке в «Спартаке»: «Творилась полная жесть»
19:42
11
«Я просто в шоке»: Ловчев восхитился «Балтикой» в матче с ЦСКА
19:23
1
Тихонов отказал Аршавину в статусе лучшего игрока в истории российского футбола
19:15
7
Информация о показе мартовских матчей сборной России на ТВ
19:07
3
Полузащитник «Балтики» выбыл на три недели
19:00
2
Быстров сказал, как «Краснодару» не упустить чемпионство
18:52
2
ЭСК РФС рассмотрит три эпизода в матче «Балтика» – ЦСКА
18:26
2
«История повторяется»: Быстров заявил, что ЦСКА идет по стопам «Спартака»
17:15
6
Газзаев определил виновного в потасовке в конце матча «Балтика» – ЦСКА
16:29
14
Агент – о «Краснодаре» без Кордобы: «Это слесарь без четырех пальцев»
16:00
1
Орлов похвалил «Спартак» после поражения от «Зенита»
15:41
6
Пономарев сравнил СССР и современную Россию
15:30
8
Мелкадзе: «Жалею, что не разорвал контракт со «Спартаком»
15:15
3
Радимов оценил преображение «Рубина» после смены тренера
14:57
Юран назвал причину весеннего кризиса ЦСКА
14:49
3
Эмери высказался о Дзюбе, называвшем его «тренеришкой»
14:45
15
Мостовой одним словом описал игру «Спартака» при Карседо
14:27
11
Карасев стал рекордсменом РПЛ по назначенным пенальти
14:19
1
Жирков – о проблемах со связью в Москве: «Крыса укусила дочку, а мы не могли дозвониться до скорой»
14:01
2
В КДК раскрыли, просила ли «Балтика» отменить удаление Талалаева
13:49
7
Жирков – о стажировке Мостового в «Динамо»: «Он многое понимает в учебе, в футболе, везде»
13:27
1
Кононов высказался о своей работе в «Спартаке»
12:59
2
Реакция Карпина на поведение Талалаева в матче с ЦСКА
12:53
15
«Спартак» обратился в ЭСК по трем эпизодам матча с «Зенитом»
12:33
45
Мелкадзе рассказал о своей реакции на провокации Талалаева
12:21
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 