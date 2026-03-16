«Зенит» с 20-й минуты должен быть в меньшинстве»: Гатагов – о судействе в матче со «Спартаком»

Сослан Гатагов, бывший полузащитник «Спартака», заявил, что хавбек «Зенита» Вендел должен был получить красную карточку в матче РПЛ с красно-белыми.

Встреча 21-го тура завершилась победой «Зенита» со счетом 2:0, игру обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.

По ходу первого тайма Вендел получил желтую карточку за подкат, после которого он попал шипами в корпус Роману Зобнину, полузащитнику «Спартака».

После 21 матча «Зенит» набрал 45 очков и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, «Спартак» идет шестым с 35 очками.

«Это тычок, удар открытыми шипами в область ребра. Здесь можно железными шипами нанести травму. Это угроза здоровью футболиста. Это красная карточка и дисквалификация на несколько матчей. Самое грязное, что есть в футболе, так вести себя нельзя, как повел себя Вендел. Карасев этого не видел, но на ВАР…

Мы же понимаем, что на 20-й минуте «Зенит» должен был играть минус один игрок. По-другому была бы игра», – сказал Гатагов на ютуб-канале «Спартак Шоу».