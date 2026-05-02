«Зенит» пропустил от ЦСКА на 5-й минуте, Гонду заработал пенальти

В эти минуты проходит матч 28-го тура РПЛ между ЦСКА и «Зенитом». Хозяева открыли счет на пятой минуте.

С пенальти отличился воспитанник петербургского футбола Иван Обляков. 11-метровый заработал бывший форвард «Зенита» Лусиано Гонду.

«Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию игры на «ВЭБ Арене».