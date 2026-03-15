Галактионов раскрыл дальнейший план «Локомотива» после 0:3 от «Рубина»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался по итогам матча 21-го тура РПЛ против «Рубина» (0:3).
«Мы не раскисаем. Наоборот, надо собраться всем вместе и быть едиными.
Огромное спасибо болельщикам, которые приехали нас поддержать. Стадион чужой, но их было слышно. Жаль, по результату игры мы не оправдали ожиданий», – сказал Галактионов.
- Один из мячей голкипер «Локомотива» Антон Митрюшкин, воспитанник «Спартака», пропустил между ног. У «Рубина» забили защитники Игор Вуячич и Егор Тесленко, а также воспитанник «Зенита» Даниил Кузнецов.
- С 44-й минуты «Локомотив» был в меньшинстве после второй желтой карточки Максима Ненахова.
- «Рубин» поднялся на восьмое место. «Локомотив» отстает от первого места на пять очков.
Источник: телеграм-канал «Локомотива»