Литвинов заявил о необъективности судейства в матче «Зенит» – «Спартак»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов высказался о гостевом матче 21-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:2).

Игроку не понравилось, что полузащитника «Зенита» Вендела не удалили за удар Романа Зобнина ногой в живот.

«Для меня это просто странно. Может, ВАР другой футбол включил на экранах, когда такие моменты у «Спартака». Я не знаю. Если это не стопроцентная красная, то что тогда? Человек шипами бьет», – сказал Литвинов.