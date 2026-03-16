Литвинов заявил о необъективности судейства в матче «Зенит» – «Спартак»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов высказался о гостевом матче 21-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:2).
Игроку не понравилось, что полузащитника «Зенита» Вендела не удалили за удар Романа Зобнина ногой в живот.
«Для меня это просто странно. Может, ВАР другой футбол включил на экранах, когда такие моменты у «Спартака». Я не знаю. Если это не стопроцентная красная, то что тогда? Человек шипами бьет», – сказал Литвинов.
- Голы у петербуржцев с пенальти забили Александр Соболев на 45-й минуте и Джон Дуран на 81-й.
- «Спартак» занимает 6-е место в РПЛ с 35 очками после 21 тура. Отставание от идущего 3-м «Локомотива» составляет 6 баллов.
- На этой неделе «Спартак» сыграет в Кубке с «Динамо» и «Оренбургом» в чемпионате России.
Источник: телеграм-канал Владислава Пушкарева