«Спартаку» предрекли «целую пачку» голов от «Зенита»

14 марта, 14:48
5

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак поделился ожиданиями от матча 21-го тура РПЛ против «Зенита».

«В отдельно взятом матче «Зенит» может забить очень много. Играть-то есть кому, забивать есть кому. Ввиду проблем в обороне «Спартак» рискует пропустить в Питере целую пачку.

Я в трех матчах красно-белых вообще не увидел защиты и середины. В матче с «Акроном» (4:3) только чуть середина начала появляться. Я не понимаю, как в обороне оказался Дмитриев. Он числился в защите и был всегда впереди. Если смотреть в заявку, то на замену в «Спартаке» есть один защитник. Атакующих игроков хватает.

«Зенит» злой после «Оренбурга» (1:2). Они там на грани... Семак и все вместе взятые. Звезды «Зенита» играют тяжело, пока не могут в футбол играть. Пока все какие-то вымученные матчи были, но на «Спартак» могут собраться», – сказал Первак.

  • Встреча на петербургской «Газпром Арене» начнется в 16:00 по московскому времени.
  • «Зенит» занимает в турнирной таблице чемпионата России второе место. Команда Сергея Семака отстает от лидирующего и защищающего титул «Краснодара» на одно очко. «Зенит» проводит 100-й сезон.
  • «Спартак» идет на шестой позиции. Отставание от лидирующей тройки составляет шесть очков.
  • В первом круге команды сыграли на «Лукойл Арене» со счетом 2:2.
  • Зимой «Спартак» назначил нового главного тренера. Пост занял испанец Хуан Карлос Карседо, пришедший из кипрского «Пафоса».

Еще по теме:
«История повторяется»: Быстров заявил, что ЦСКА идет по стопам «Спартака» 1
Мостовой – о дерби «Спартак» – «Динамо» после 2:5 в первом матче: «Не вижу смысла отыгрываться» 1
Орлов похвалил «Спартак» после поражения от «Зенита» 6
Прокс
1773489517
И 10 палочек,как этот Москва-Швейный недоклуб очень сильно любит!!!
Литейный 4 (returned)
1773490241
Ну пачка, не пачка, а пятихаточка влезет в розовый пятак. Гыгыгы
Slavan52
1773490412
Сережа не позволит
Айболид
1773490619
Очередное фуфло толкают . Зенит даже в тренировочных двухсторонках больше , одного гола на двоих не забивает .
Garrincha58
1773496842
Спартак весь первый тайм возил Зенит на Газпром-Арене хотя кто их сейчас не возит Балтика два матча переигрывала. Оренбург их раскатал, а Семак всё ещё у руля
Главные новости
⚡️ Кубок России. «Краснодар» разнес ЦСКА и вышел в финал Пути РПЛ после 1:3 в первом матче
21:33
ФотоКордоба спровоцировал стычку с защитником ЦСКА
21:22
3
Мексика готова принять матчи сборной Ирана на ЧМ-2026
21:11
1
Гурцкая указал на судейскую ошибку в пользу «Зенита» в матче со «Спартаком»
20:56
3
Мамаев определил виновного в потасовке в конце матча «Балтика» – ЦСКА
20:45
3
Обляков установил рекорд Кубка России
20:30
3
Гурцкая – о футболисте «Спартака»: «Надо проверить, он вообще вменяемый»
20:20
5
Пономарев пригрозил Талалаеву: «Я бы позвонил этому маленькому Наполеончику»
20:06
13
Мелкадзе рассказал о самой жесткой гулянке в «Спартаке»: «Творилась полная жесть»
19:42
11
«Я просто в шоке»: Ловчев восхитился «Балтикой» в матче с ЦСКА
19:23
1
Все новости
Все новости
Гурцкая – о футболисте «Спартака»: «Надо проверить, он вообще вменяемый»
20:20
4
Пономарев пригрозил Талалаеву: «Я бы позвонил этому маленькому Наполеончику»
20:06
13
Сборной России предложили тренироваться в Крыму
19:55
1
Мелкадзе рассказал о самой жесткой гулянке в «Спартаке»: «Творилась полная жесть»
19:42
11
«Я просто в шоке»: Ловчев восхитился «Балтикой» в матче с ЦСКА
19:23
1
Тихонов отказал Аршавину в статусе лучшего игрока в истории российского футбола
19:15
7
Информация о показе мартовских матчей сборной России на ТВ
19:07
3
Полузащитник «Балтики» выбыл на три недели
19:00
2
Быстров сказал, как «Краснодару» не упустить чемпионство
18:52
2
ЭСК РФС рассмотрит три эпизода в матче «Балтика» – ЦСКА
18:26
2
«История повторяется»: Быстров заявил, что ЦСКА идет по стопам «Спартака»
17:15
6
Газзаев определил виновного в потасовке в конце матча «Балтика» – ЦСКА
16:29
14
Агент – о «Краснодаре» без Кордобы: «Это слесарь без четырех пальцев»
16:00
1
Орлов похвалил «Спартак» после поражения от «Зенита»
15:41
6
Пономарев сравнил СССР и современную Россию
15:30
8
Мелкадзе: «Жалею, что не разорвал контракт со «Спартаком»
15:15
3
Радимов оценил преображение «Рубина» после смены тренера
14:57
Юран назвал причину весеннего кризиса ЦСКА
14:49
3
Эмери высказался о Дзюбе, называвшем его «тренеришкой»
14:45
15
Мостовой одним словом описал игру «Спартака» при Карседо
14:27
11
Карасев стал рекордсменом РПЛ по назначенным пенальти
14:19
1
Жирков – о проблемах со связью в Москве: «Крыса укусила дочку, а мы не могли дозвониться до скорой»
14:01
2
В КДК раскрыли, просила ли «Балтика» отменить удаление Талалаева
13:49
7
Жирков – о стажировке Мостового в «Динамо»: «Он многое понимает в учебе, в футболе, везде»
13:27
1
Кононов высказался о своей работе в «Спартаке»
12:59
2
Реакция Карпина на поведение Талалаева в матче с ЦСКА
12:53
15
«Спартак» обратился в ЭСК по трем эпизодам матча с «Зенитом»
12:33
44
Мелкадзе рассказал о своей реакции на провокации Талалаева
12:21
Все новости
