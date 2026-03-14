«Спартаку» предрекли «целую пачку» голов от «Зенита»

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак поделился ожиданиями от матча 21-го тура РПЛ против «Зенита».

«В отдельно взятом матче «Зенит» может забить очень много. Играть-то есть кому, забивать есть кому. Ввиду проблем в обороне «Спартак» рискует пропустить в Питере целую пачку.

Я в трех матчах красно-белых вообще не увидел защиты и середины. В матче с «Акроном» (4:3) только чуть середина начала появляться. Я не понимаю, как в обороне оказался Дмитриев. Он числился в защите и был всегда впереди. Если смотреть в заявку, то на замену в «Спартаке» есть один защитник. Атакующих игроков хватает.

«Зенит» злой после «Оренбурга» (1:2). Они там на грани... Семак и все вместе взятые. Звезды «Зенита» играют тяжело, пока не могут в футбол играть. Пока все какие-то вымученные матчи были, но на «Спартак» могут собраться», – сказал Первак.