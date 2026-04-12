Рабинер – о пенальти «Ростова» в ворота «Спартака: «В Лиге чемпионов такие не ставят»

Журналист Игорь Рабинер высказался о пенальти в матче 24-го тура РПЛ «Ростов» – «Спартак».

На 38-й минуте эпизод в штрафной «Ростова» закончился назначением пенальти: Александр Джику шипами въехал в голень Роналдо.

Главный арбитр матча Алексей Сухой изначально проигнорировал нарушение, но после подсказки ВАР и личного просмотра повтора указал на точку.

Мохаммад Мохеби реализовал пенальти, сравняв счет – 1:1.

«Легкий» пенальти на Джику – но вот такие в РПЛ ставят. Армейцы в предыдущем матче с «Сочи» тоже имели по аналогичному поводу что сказать.

Судейство в РПЛ – отдельный вид искусства. Представить себе такой 11-метровый в Лиге чемпионов я не могу. Когда смотришь прямой эфир – это едва заметное касание. Повтор – то же самое. А стоп-кадр – и уже вроде как явная накладка. Которой в реальности не было», – написал Рабинер.