Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  Рабинер – о пенальти «Ростова» в ворота «Спартака: «В Лиге чемпионов такие не ставят»

Рабинер – о пенальти «Ростова» в ворота «Спартака: «В Лиге чемпионов такие не ставят»

Вчера, 19:35
14

Журналист Игорь Рабинер высказался о пенальти в матче 24-го тура РПЛ «Ростов»«Спартак».

  • На 38-й минуте эпизод в штрафной «Ростова» закончился назначением пенальти: Александр Джику шипами въехал в голень Роналдо.
  • Главный арбитр матча Алексей Сухой изначально проигнорировал нарушение, но после подсказки ВАР и личного просмотра повтора указал на точку.
  • Мохаммад Мохеби реализовал пенальти, сравняв счет – 1:1.

«Легкий» пенальти на Джику – но вот такие в РПЛ ставят. Армейцы в предыдущем матче с «Сочи» тоже имели по аналогичному поводу что сказать.

Судейство в РПЛ – отдельный вид искусства. Представить себе такой 11-метровый в Лиге чемпионов я не могу. Когда смотришь прямой эфир – это едва заметное касание. Повтор – то же самое. А стоп-кадр – и уже вроде как явная накладка. Которой в реальности не было», – написал Рабинер.

Еще по теме:
Источник: телеграм-канал Игоря Рабинера
Россия. Премьер-лига Спартак Ростов
Комментарии (14)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
andr45
1776011951
По мнению слепого экс-решалы Федотова, Сухой назначил за накладку. «Получилась накладка» Решала же Сухой объявил что пенальти назначается за БЕЗРАССУДНЫЙ ФОЛ) То есть, НАКЛАДКИ НЕ БЫЛО) Просто Сухой и его банда делали максимум, чтобы «Спартак» не выиграл. Примитивная месть ДЮКОВА за то, что «Спартак» вышиб «Zenitе» из Кубка в год очередного столетия)
Ответить
Rad Meat
1776013204
Ещё в ЛЧ не свистят в пользу симулянтов... Весь Ростов просто падал,а это чудо свистело....нет,что бы не свистеть или жёлтую дать ..
Ответить
Dimaz 10
1776013611
Вот уж никогда бы не подумал что буду согласен с Рабинером, но сейчас именно такой случай. Когда пенальти начинают искать по телевизору, жди беды. Потом, в еврокубках, начинают клянчить у судьи такие пенальти, а получают желтую карточку, как минимум. Я вообще не понимаю, как ПОСЛЕ удара ищут наступы и накладки?! Судьям должно быть абсолютно ясно, что фолы после совершения действий/ударов смотреть нельзя даже на ВАР. Второй пенальти в Питере из той же категории. Никому эти телевизорные пенки не нужны
Ответить
VVM1964
1776013724
Где Лига Чемпионов и где мы !(...
Ответить
Цугундeр
1776015078
)) Обычно маститый хряк вылезает через два дня с целой статьёй, которую даже подсвинки до конца не дочитывают.. Тут, видимо, по СМС .. Попросили.)
Ответить
MaxRnD
1776015680
(с) "А стоп-кадр – и уже вроде как явная накладка, которой в реальности не было" https://ibb.co/nNm0fDCq https://www.youtube.com/watch?v=4TqrSYJfLL0 Это ж каким надо быть отбитым на голову сектантом, чтобы так безапелляционно отрицать очевидное
Ответить
qawzsexdr
1776017341
Кто бы сомневался что Спартак засудят
Ответить
alefreddy
1776020700
у болотных судей всегда так
Ответить
Томик
1776026470
Да плевать где там ставят или нет. Уже не в первый раз такой детский пенальти зарабатываем. Зачем ногами в сторону мяча махать, который на уровне груди? Это уже почти пенальти, когда только подумал. Посмотрите как играл Ростов. В корпус и толкали руками весь матч - это не судят(есть вариант, что только их, конечно). Они в мяч и не играли. Кто мешал от мяча игрока Ростова оттолкнуть, корпус поставить, нет надо размахивать ногами.
Ответить
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 