Альба недоволен ничьей «Ростова» со «Спартаком»: «Результат несправедивый»

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба подвел итоги матча со «Спартаком».

Команды сыграли вничью со счетом 1:1 в 24-м туре РПЛ.

На гол Романа Зобнина ростовчане ответили забитым голом с пенальти Мохаммада Мохеби.

«Ростов» набрал 26 очков и занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ.

– Результат несправедливый. Первый тайм наш, во втором больше моментов было у наших ворот.

– Насколько «Ростов» справился с задачами, которые вы ставили перед игроками?

– Очень хорошо (справился). Сделали несколько замен, поменяли план, ребята отлично провели первый тайм. Во втором могло быть лучше, но тоже неплохо. Замена защитника Семенчука во втором тайме? Попросил замену, получил желтую карточку, почувствовал дискомфорт.

– Почему сделали тройную замену в конце игры?

– Мелехин тоже чувствовал дискомфорт, попросил замену. У Роналдо было сложное задание, он устал.

– Ятимов получил желтую карточку за затяжку времени в конце. Разговаривали с ним на эту тему?

– Разговор по поводу карточки всегда есть, можно разговаривать, но на поле все чувствуют по‑другому.