Погребняк не верит в «Спартак» перед матчем с «Зенитом»

Бывший форвард «Спартака» и «Зенита» Павел Погребняк поделился ожиданиями от матча 21-го тура РПЛ между командами.
«С точки зрения качества, результативности и зрелищности «Спартак» сейчас вообще номер один. Забивают, пропускают – это классно для болельщиков. Несмотря на то что матчи с «Зенитом» заканчиваются нерезультативно, я сегодня жду голов.
«Зенит» после «Оренбурга» не имеет права терять очки, а «Спартак» в свой манере забьет и пропустит еще больше», – сказал Погребняк.
- Встреча на петербургской «Газпром Арене» начнется в 16:00 по московскому времени.
- «Зенит» занимает в турнирной таблице чемпионата России второе место. Команда Сергея Семака отстает от лидирующего и защищающего титул «Краснодара» на одно очко. «Зенит» проводит 100-й сезон.
- «Спартак» идет на шестой позиции. Отставание от лидирующей тройки составляет шесть очков.
- В первом круге команды сыграли на «Лукойл Арене» со счетом 2:2.
- Зимой «Спартак» назначил нового главного тренера. Пост занял испанец Хуан Карлос Карседо, пришедший из кипрского «Пафоса».
Источник: «Чемпионат»