РПЛ. «Краснодар» на 95-й минуте вырвал победу над «Сочи» благодаря пенальти (2:1)

«Краснодар» победил «Сочи» в 21-м туре чемпионата России по футболу. У гостей на пятой минуте отличился полузащитник сборной Армении Эдуард Сперцян.

У «Сочи» на 88-й минуте забил бывший спартаковец Михаил Игнатов. Ему ассистировал Антон Зиньковский, также выступавший за красно-белых.

На 90+5 минуте решающий гол с пенальти забил полузащитник гостей Эдуард Сперцян.

«Краснодар» сохраняет лидирующую строчку в турнирной таблице чемпионата России. «Сочи» остается на последнем месте. Отставание от зоны переходных матчей составляет девять очков.

«Сочи» идет без побед после возобновления сезона.

«Сочи» не побеждает «Краснодар» с 2021 года, когда команда Владимира Федотова победила в Краснодаре.