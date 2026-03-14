РПЛ. «Краснодар» на 95-й минуте вырвал победу над «Сочи» благодаря пенальти (2:1)

«Краснодар» победил «Сочи» в 21-м туре чемпионата России по футболу. У гостей на пятой минуте отличился полузащитник сборной Армении Эдуард Сперцян.
У «Сочи» на 88-й минуте забил бывший спартаковец Михаил Игнатов. Ему ассистировал Антон Зиньковский, также выступавший за красно-белых.
На 90+5 минуте решающий гол с пенальти забил полузащитник гостей Эдуард Сперцян.
«Краснодар» сохраняет лидирующую строчку в турнирной таблице чемпионата России. «Сочи» остается на последнем месте. Отставание от зоны переходных матчей составляет девять очков.
«Сочи» идет без побед после возобновления сезона.
«Сочи» не побеждает «Краснодар» с 2021 года, когда команда Владимира Федотова победила в Краснодаре.
Россия. Премьер-лига. 21 тур
Сочи - Краснодар - 1:2 (0:1)
Голы: 0:1 - Э. Сперцян, 5; 1:1 - М. Игнатов, 88; 1:2 - Э. Сперцян, 90+5 (с пенальти).
Источник: «Бомбардир»