  РПЛ. «Краснодар» на 95-й минуте вырвал победу над «Сочи» благодаря пенальти (2:1)

РПЛ. «Краснодар» на 95-й минуте вырвал победу над «Сочи» благодаря пенальти (2:1)

14 марта, 15:45
75

«Краснодар» победил «Сочи» в 21-м туре чемпионата России по футболу. У гостей на пятой минуте отличился полузащитник сборной Армении Эдуард Сперцян.

У «Сочи» на 88-й минуте забил бывший спартаковец Михаил Игнатов. Ему ассистировал Антон Зиньковский, также выступавший за красно-белых.

На 90+5 минуте решающий гол с пенальти забил полузащитник гостей Эдуард Сперцян.

«Краснодар» сохраняет лидирующую строчку в турнирной таблице чемпионата России. «Сочи» остается на последнем месте. Отставание от зоны переходных матчей составляет девять очков.

«Сочи» идет без побед после возобновления сезона.

«Сочи» не побеждает «Краснодар» с 2021 года, когда команда Владимира Федотова победила в Краснодаре.

Россия. Премьер-лига. 21 тур
Сочи - Краснодар - 1:2 (0:1) Текстовая трансляция
Голы: 0:1 - Э. Сперцян, 5; 1:1 - М. Игнатов, 88; 1:2 - Э. Сперцян, 90+5 (с пенальти).
Таблица турнира Календарь турнира

Россия. Премьер-лига Краснодар Сочи Спартак Игнатов Михаил
Комментарии (75)
Romeo 123
1773494725
Краснодар не смог судья помог
Ответить
DeStar
1773496314
краснодар.. надо поработать над реализацией. Еле затянули победу имея столько моментов запоротых
Ответить
СильныйМозг
1773496477
Раньше судьи тянули св.иней, теперь краснодыровцев. Сейчас, нельзя написать сви.нья, потом нельзя будет написать быки или краснодыровец. Беспредел!
Ответить
evgen64
1773497091
Ну что:Зенит забил Спартаку с пенальти аналогичному пенальти в этой игре. Что то не вижу возмущенных болотных, что пенальти натянутый, судья тянет Зенит. А что так?
Ответить
vvv123
1773497153
Стыдуха нашему судейскому корпусу, а особенно ВАР!
Ответить
Чилим.
1773498163
Быки с победой! А насчет возмущенных товарищей- внимательно читайте правила игры. Кстати : Зенит-Спартак аналогичный пенальти и как то никто из нижевозбухающих не митингует. Не живите дво-йными стандартами.
Ответить
vvv123
1773501502
Если пенальти не было, его нужно было придумать. Времени до гонорара оставалось мало!
Ответить
Январь 59
1773505894
Судейство очень странное, ещё смешнее ответы болельщиков Питера и Армейцев. Мяч летит в ворота Сочи, но игрок Сочи падая отражает мяч рукой в штрафной площади, и это не пенальти и не игра рукой. Мяч в штрафной принимает Батчи, но ему в ногу бьёт игрок Сочи и это тоже не пенальти. А что тогда пенальти? То что Карасёв назначил в ворота Спартака? Особенно второй пенальти? Чуток за майку прихватили, сразу прыжок вперёд.
Ответить
Strig
1773552332
ПЕНДАЛЬ ШОУ
Ответить
Foxitkuban
1773636891
Сколько же у нас, недалеких умом болел... НЕ ИХ команда выигрывает - судей купили. Их команда выигрывает - будем оскорблять соперников. Поведение мальчиков из ясельной группы)))
Ответить
