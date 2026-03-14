Стали известны стартовые составы на матч 21-го тура чемпионата России, в котором сыграют «Балтика» и ЦСКА. Игра состоится 14 марта, начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Балтика»: Бориско, Варатынов, Гассама, Андраде, Бевеев, Чивич, И. Петров, Титков, М. Петров, Йенне, Хиль.

Главный тренер: Андрей Талалаев

ЦСКА: Акинфеев, Рейс, Круговой, Жоао Виктор, Мойзес, Баринов, Обляков, Глебов, Гаич, Кисляк, Мусаев.

Главный тренер: Фабио Челестини

