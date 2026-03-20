Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Бубнов – о Талалаеве: «У меня бы он кровью умылся»

Сегодня, 18:18
6

Футбольный эксперт Александр Бубнов осудил поведение главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева в концовке матча 21-го тура РПЛ против ЦСКА (1:0).

  • Талалаев спровоцировал массовую стычку, выбив мяч на трибуны, когда армейцы должны были исполнить аут.
  • Его толкнул Энрике Кармо, после чего в ситуацию вмешались представители обеих команд.
  • Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини включился в конфликт и едва не подрался с Талалаевым. Их неоднократно пришлось разводить в разные стороны.
  • В итоге арбитр Кирилл Левников удалил обоих тренеров.
  • Сегодня стало известно, что Талалаеву дали четырехматчевый бан.

«Он наверняка стал его оскорблять по-итальянски. Поэтому… Если бы вот меня он матом оскорблял бы, я, несмотря ни на что, подошeл бы и врезал. Он кровью бы умылся.

И я понимаю Челестини. Потом, смотри, не случайно же… Это уже очень серьeзно – официальное заявление ЦСКА в лице Бабаева, генерального директора, что нужно его к психотерапевту.

И тут же Григорян Шурик подлил: «Ни в коем случае, иначе его не выпустят». Это же очень серьeзно», – сказал Бубнов.

Еще по теме:
Бубнов проанализировал потасовку в конце матча «Балтика» – ЦСКА: «Его убить могли»
Бубнов определил, кто финиширует в РПЛ выше – «Балтика» или «Рубин» 8
Бубнов – о московском клубе: «Будет потихоньку опускаться» 5
Источник: «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Балтика Талалаев Андрей Челестини Фабио Бубнов Александр
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
...уефан
1774020204
...оп-п-па! Похоже, это начало шоу...
Ответить
BoevStas1
1774020229
Талалаев мудак!!!не хрен мяч было выбивать !!!Вот ему в сечь точно можно было!!!
Ответить
Mirak92
1774020514
Смотри не перни, как со стула встанешь, клоун лысый
Ответить
Strige
1774021735
Да у тебя челюсти вставные выпадают, а он тут храбрится, врезал бы он.. Пердун старый, таблеток переел? )))
Ответить
Главные новости
Соболев откровенно рассказал о решении покинуть «Спартак»
18:42
2
Бубнов – о Талалаеве: «У меня бы он кровью умылся»
18:18
6
Соболев раскрыл, как игроки «Зенита» относятся к опозданиям Вендела
17:54
3
Заявление ЦСКА о конфликте Мойзеса и Челестини
17:45
3
116-я сборная мира отказалась сыграть с Россией в марте
17:39
3
Орлов: «А сколько раз «Зенит» недополучал пенальти?»
17:31
23
Пономарев – о зимнем новичке ЦСКА: «Безголовый бездарь»
17:20
2
ФотоСоболев объяснил провокационное празднование гола в ворота «Спартака»
17:00
8
ЭСК РФС признала судейскую ошибку в игре «Ростов» – «Динамо»
16:50
4
Семак высказался о том, что «Зенит» в двух матчах подряд забивает только с пенальти
16:42
6
Мамаев отреагировал на отстранение Мойзеса от тренировок ЦСКА
18:57
10 игроков и 2 тренера пропустят 22-й тур РПЛ
18:51
Орлов: «А сколько раз «Зенит» недополучал пенальти?»
17:31
23
Пономарев – о зимнем новичке ЦСКА: «Безголовый бездарь»
17:20
2
ФотоСоболев объяснил провокационное празднование гола в ворота «Спартака»
17:00
8
ЭСК РФС признала судейскую ошибку в игре «Ростов» – «Динамо»
16:50
4
Семак высказался о том, что «Зенит» в двух матчах подряд забивает только с пенальти
16:42
6
Стала известна дата начала судебного слушания по уголовному делу Смолова
16:29
1
Пономарев выбрал сторону в конфликте Мойзеса и Челестини
16:11
8
Соболев может отказаться от трансфера в АПЛ: «Очень сильно подумаю»
15:50
26
Назначены судьи на матчи 22-го тура РПЛ
15:25
5
Итоговый состав молодежной сборной России на мартовские матчи
15:15
Назван срок дисквалификации Челестини за стычку с Талалаевым
15:07
6
Решение ЭСК РФС по удалениям в конце матча «Балтика» – ЦСКА
14:47
6
Селюк – о Гурцкая: «Пусть этот горе-эксперт начинает готовить 200 тысяч»
14:38
3
ЭСК РФС вынес вердикт по судейству Карасева в матче «Зенит» – «Спартак»
14:27
52
Стало известно, на сколько матчей дисквалифицировали Талалаева
14:08
13
Бывший тренер ЦСКА высказался о ситуации с Мойзесом и Челестини
13:59
2
Экс-тренер «Динамо» оценил критику в адрес Семака
13:52
3
Стало известно, как отстраненный Мойзес тренируется в ЦСКА
13:08
2
«Локомотив» летом может избавиться от двух легионеров
12:59
2
Миллер высказался о привлечении воспитанников к основе «Зенита»
12:31
8
Шаронов ответил, станет ли «Зенит» чемпионом с любым тренером
11:41
4
Адвокат Смолова сказала, сломал ли игрок глазницу потерпевшему в драке в кафе
11:29
2
Где смотреть матч «Балтика» – «Сочи»: во сколько прямая трансляция: 21 марта 2026
11:17
Где смотреть матч «Краснодар» – «Пари НН»: во сколько прямая трансляция: 21 марта 2026
11:15
Где смотреть матч ЦСКА – «Динамо» Махачкала: во сколько прямая трансляция: 21 марта 2026
11:13
Где смотреть матч «Ахмат» – «Ростов»: во сколько прямая трансляция: 21 марта 2026
11:11
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 