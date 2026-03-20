Бубнов – о Талалаеве: «У меня бы он кровью умылся»

Футбольный эксперт Александр Бубнов осудил поведение главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева в концовке матча 21-го тура РПЛ против ЦСКА (1:0).

Талалаев спровоцировал массовую стычку, выбив мяч на трибуны, когда армейцы должны были исполнить аут.

Его толкнул Энрике Кармо, после чего в ситуацию вмешались представители обеих команд.

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини включился в конфликт и едва не подрался с Талалаевым. Их неоднократно пришлось разводить в разные стороны.

В итоге арбитр Кирилл Левников удалил обоих тренеров.

Сегодня стало известно, что Талалаеву дали четырехматчевый бан.

«Он наверняка стал его оскорблять по-итальянски. Поэтому… Если бы вот меня он матом оскорблял бы, я, несмотря ни на что, подошeл бы и врезал. Он кровью бы умылся.

И я понимаю Челестини. Потом, смотри, не случайно же… Это уже очень серьeзно – официальное заявление ЦСКА в лице Бабаева, генерального директора, что нужно его к психотерапевту.

И тут же Григорян Шурик подлил: «Ни в коем случае, иначе его не выпустят». Это же очень серьeзно», – сказал Бубнов.