Назван срок дисквалификации Челестини за стычку с Талалаевым

Главного тренера ЦСКА Фабио Челестини наказали за участие в массовой потасовке в конце гостевой игры 21-го тура чемпионата России против «Балтики» (0:1).

Он избежал дополнительной дисквалификации за свое удаление и пропустит только один матч – против «Динамо Мх» в 22-м туре РПЛ.

Ранее другому участнику стычки – тренеру «Балтики» Андрею Талалаеву – дали четырехматчевый бан.