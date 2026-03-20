Назван срок дисквалификации Челестини за стычку с Талалаевым

Главного тренера ЦСКА Фабио Челестини наказали за участие в массовой потасовке в конце гостевой игры 21-го тура чемпионата России против «Балтики» (0:1).
Он избежал дополнительной дисквалификации за свое удаление и пропустит только один матч – против «Динамо Мх» в 22-м туре РПЛ.
Ранее другому участнику стычки – тренеру «Балтики» Андрею Талалаеву – дали четырехматчевый бан.
- Талалаев спровоцировал стычку, выбив мяч на трибуны, когда армейцы должны были исполнить аут.
- Его толкнул Энрике Кармо, после чего в ситуацию вмешались представители обеих команд.
- Челестини включился в конфликт и едва не подрался с Талалаевым. Их неоднократно пришлось разводить в разные стороны.
- В итоге арбитр Кирилл Левников удалил обоих тренеров.
Источник: «Спорт-Экспресс»