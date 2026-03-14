Карседо прокомментировал поражение «Спартака» от «Зенита»

14 марта, 18:44
22

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо дал комментарий после матча 21-го тура РПЛ против «Зенита» (0:2).

– Отсутствие номинальных центральных нападающих, а также Жедсона в основе. Почему?

– Задумку вы могли видеть по первому тайму. Мы доминировали, были лучше соперника, держали мяч. Заставляли его бегать. К сожалению, нам не повезло, мы не реализовали свои моменты. Во втором тайме был пенальти, и мы проиграли. По первому тайму мы не заслуживали такой результат.

Особенно в первом тайме мы действовали компактно. И показали то, что отрабатывали в течение недели. К сожалению, не смогли забить. Гол перед перерывом изменил ход игры. У Жедсона тоже был момент, если бы забил, игра пошла бы по другому сценарию. Закончилось как закончилось. Мы были лучше, но есть где прибавлять.

– С чем связано малое количество игрового времени Гарсии?

– У нас много игроков в составе. Мы сегодня играли с ложной девяткой, поэтому меньше шансов было выйти. Сейчас у нас будет плотный график. Доволен тем, как он работает, он получит шанс.

– Почему не смогли показать такую же игру во втором тайме, как в первом?

– Потому что «Зенит» – очень сильная команда. Доминировать все 90 минут очень сложно. Во втором тайме соперник создавал моменты. Мы сделали корректировки, чтобы изменить игру. Соперник тоже. Конечно, постараемся играть стабильнее. Но доминировать всегда невозможно.

  • У «Зенита» отличились нападающие Джон Дуран и Александр Соболев.
  • «Зенит» сократил отставание от лидирующего «Краснодара» до одного очка. «Спартак» остается на шестой строчке, отставая от лидирующей тройки на шесть очков.
  • В первом круге команды сыграли 2:2 на «Лукойл Арене».
  • «Спартак» не побеждает в Санкт-Петербурге в рамках чемпионата России с 2012 года, когда команду тренировал Валерий Карпин.
  • Впереди у обеих команд кубковые матчи. «Зенит» примет в Пути регионов «Динамо Мх», а «Спартак» проведет ответную встречу Пути РПЛ против «Динамо».

Еще по теме:
«История повторяется»: Быстров заявил, что ЦСКА идет по стопам «Спартака»
Мостовой – о дерби «Спартак» – «Динамо» после 2:5 в первом матче: «Не вижу смысла отыгрываться» 1
Орлов похвалил «Спартак» после поражения от «Зенита» 6
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Спартак Зенит Карседо Хуан Карлос
Литейный 4 (returned)
1773503448
Так может в 1 тайме Зенит дал территориальную фору, ослабив бдительность! Ну а там на классе по щам навалял хрякам. Гыгыгы
Cleaner
1773504125
Карседо, Чемодан денег, Вокзал, Испания!!! Все, как принято в Спартаке. Ну РЖУ ни могу!!!...)))
Romio-xxx
1773504358
Спартак должен был побеждать в первом тайме,не повезло просто,но по игре очень даже смотрелись!И дельфина за локоть надо было удалять.
Литейный 4 (returned)
1773504400
На долго ли Карседо? Ставлю зуб Номэдки, что летом его выпрут. Гыгыгы
Номэд
1773504709
Литейный неделю кричал про пять мячей, споря на своё очко. Забито два с полулевых пенальти. В итоге проспоренное очко литейного отдано в фан сектор Спартака.
ySS
1773505675
Время для тренера хорошее, задача набора очков не стоит.
FFR
1773506490
Очередной Карседо оправдывается после очередного поражения. Увидим ли мы тренера победителя, в конце концов???
raritet
1773510905
Нормальный тренер, мне понравилась его работа и текст правильный. Все по делу.
VPERDIV SPARTAK
1773546103
Спартак всегда в последние годы носится как всадник без головы а толку-то
Умнюша
1773597572
Сырдыху поганому не впервой огребать от Зенита Великого!!!
Главные новости
⚡️ Кубок России. «Краснодар» разнес ЦСКА и вышел в финал Пути РПЛ после 1:3 в первом матче
21:33
14
ФотоКордоба спровоцировал стычку с защитником ЦСКА
21:22
4
Мексика готова принять матчи сборной Ирана на ЧМ-2026
21:11
1
Гурцкая указал на судейскую ошибку в пользу «Зенита» в матче со «Спартаком»
20:56
3
Мамаев определил виновного в потасовке в конце матча «Балтика» – ЦСКА
20:45
3
Обляков установил рекорд Кубка России
20:30
3
Гурцкая – о футболисте «Спартака»: «Надо проверить, он вообще вменяемый»
20:20
5
Пономарев пригрозил Талалаеву: «Я бы позвонил этому маленькому Наполеончику»
20:06
13
Мелкадзе рассказал о самой жесткой гулянке в «Спартаке»: «Творилась полная жесть»
19:42
11
«Я просто в шоке»: Ловчев восхитился «Балтикой» в матче с ЦСКА
19:23
1
Все новости
Все новости
Гурцкая – о футболисте «Спартака»: «Надо проверить, он вообще вменяемый»
20:20
5
Пономарев пригрозил Талалаеву: «Я бы позвонил этому маленькому Наполеончику»
20:06
13
Сборной России предложили тренироваться в Крыму
19:55
1
Мелкадзе рассказал о самой жесткой гулянке в «Спартаке»: «Творилась полная жесть»
19:42
11
«Я просто в шоке»: Ловчев восхитился «Балтикой» в матче с ЦСКА
19:23
1
Тихонов отказал Аршавину в статусе лучшего игрока в истории российского футбола
19:15
7
Информация о показе мартовских матчей сборной России на ТВ
19:07
3
Полузащитник «Балтики» выбыл на три недели
19:00
2
Быстров сказал, как «Краснодару» не упустить чемпионство
18:52
2
ЭСК РФС рассмотрит три эпизода в матче «Балтика» – ЦСКА
18:26
2
«История повторяется»: Быстров заявил, что ЦСКА идет по стопам «Спартака»
17:15
6
Газзаев определил виновного в потасовке в конце матча «Балтика» – ЦСКА
16:29
14
Агент – о «Краснодаре» без Кордобы: «Это слесарь без четырех пальцев»
16:00
1
Орлов похвалил «Спартак» после поражения от «Зенита»
15:41
6
Пономарев сравнил СССР и современную Россию
15:30
8
Мелкадзе: «Жалею, что не разорвал контракт со «Спартаком»
15:15
3
Радимов оценил преображение «Рубина» после смены тренера
14:57
Юран назвал причину весеннего кризиса ЦСКА
14:49
3
Эмери высказался о Дзюбе, называвшем его «тренеришкой»
14:45
15
Мостовой одним словом описал игру «Спартака» при Карседо
14:27
11
Карасев стал рекордсменом РПЛ по назначенным пенальти
14:19
1
Жирков – о проблемах со связью в Москве: «Крыса укусила дочку, а мы не могли дозвониться до скорой»
14:01
2
В КДК раскрыли, просила ли «Балтика» отменить удаление Талалаева
13:49
7
Жирков – о стажировке Мостового в «Динамо»: «Он многое понимает в учебе, в футболе, везде»
13:27
1
Кононов высказался о своей работе в «Спартаке»
12:59
2
Реакция Карпина на поведение Талалаева в матче с ЦСКА
12:53
15
«Спартак» обратился в ЭСК по трем эпизодам матча с «Зенитом»
12:33
44
Мелкадзе рассказал о своей реакции на провокации Талалаева
12:21
Все новости
