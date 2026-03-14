«Спартак» поддел Соболева после его гола и провокационного празднования

Пресс-служба «Спартака» выложила пост в адрес форварда «Зенита» Александра Соболева после матча (0:2).

«В целом, плохому мальчику маска не помешала бы и в течение матча...» – написал «Спартак», имея в виду подводную маску и регулярные «нырки» Соболева.