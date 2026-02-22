Экс-игрок «Спартака» рассказал о мечте возглавить клуб

Бывший вингер «Спартака» Арас Озбилиз заявил, что мечтает стать главным тренером красно-белых.
«Для меня большая мечта – в дальнейшем стать главным тренером «Спартака». Сейчас делаю первые шаги в «Урарту» в качестве тренера. «Спартак» – это большой клуб. Я играл там, и чтобы вернуться уже в качестве главного тренера, нужно пройти большой путь», – сказал Озбилиз.
- Озбилиз играл за «Спартак» с июля 2013-го до января 2016 года. Он провел за клуб 40 матчей, в которых отметился 5 голами и 5 ассистами.
- Сейчас 35-летний Озбилиз работает ассистентом главного тренера «Урарту».
Источник: Metaratings.ru