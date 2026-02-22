Мостовой заявил, что состав «Спартака» «раздут»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался о трансферной кампании красно-белых этой зимой.

«Сравнивать трансферы «Спартака» и «Зенита» не нужно. Тем более у «Спартака» сейчас в запасе и так человек 15 сидит. Состав и так раздут. Поэтому куда ещe покупать футболистов?

Что тут сделаешь? Мы же о клубе в этом плане уже много говорили: что приходят непонятные люди, год подурили, деньги забрали и поехали дальше. И всe! А мы плохими остаeмся. А они все хорошие – приезжают, подзаработают и дальше в путь», – сказал Мостовой.