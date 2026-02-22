Галицкий раскрыл информацию о состоянии своего здоровья

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий рассказал, что из-за болезни не мог смотреть некоторые матчи команды.

«Матч в Махачкале [«Краснодар» обыграл «Динамо Мх» 3:2 в 26-м туре прошлого сезона РПЛ] я не смотрел. Мое здоровье не в лучшем состоянии находится. Болезнь периодически не позволяла мне даже в прямом эфире некоторые матчи смотреть.

Нельзя сравнить то, как сейчас я участвую [в жизни клуба] и то, как участвовал пять лет назад. До моей болезни, до ситуаций в моей жизни, которые были сложны для меня. Я это делал намеренно.

Клуб уже не зависит от одного человека. Наши доходы плюс те ресурсы, которые размещены в школе и клубе, позволят клубу длительное время быть очень спокойным по финансовым ресурсам.

Наверное, следующие 10-15 лет – есть я или нет – болельщики могут быть спокойны: клуб будет существовать и по финансам находится там, где он есть. То, что я пообещал, я сделал. Наши болельщики могут быть спокойны», – сказал Галицкий в фильме «Краснодар». Путь к чемпионству».