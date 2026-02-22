Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Галицкий раскрыл информацию о состоянии своего здоровья

Вчера, 15:59
6

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий рассказал, что из-за болезни не мог смотреть некоторые матчи команды.

«Матч в Махачкале [«Краснодар» обыграл «Динамо Мх» 3:2 в 26-м туре прошлого сезона РПЛ] я не смотрел. Мое здоровье не в лучшем состоянии находится. Болезнь периодически не позволяла мне даже в прямом эфире некоторые матчи смотреть.

Нельзя сравнить то, как сейчас я участвую [в жизни клуба] и то, как участвовал пять лет назад. До моей болезни, до ситуаций в моей жизни, которые были сложны для меня. Я это делал намеренно.

Клуб уже не зависит от одного человека. Наши доходы плюс те ресурсы, которые размещены в школе и клубе, позволят клубу длительное время быть очень спокойным по финансовым ресурсам.

Наверное, следующие 10-15 лет – есть я или нет – болельщики могут быть спокойны: клуб будет существовать и по финансам находится там, где он есть. То, что я пообещал, я сделал. Наши болельщики могут быть спокойны», – сказал Галицкий в фильме «Краснодар». Путь к чемпионству».

  • Клуб стал чемпионом России в сезоне-2024/25, а сегодня празднует свое 18-летие.
  • В мае 2024 года журналист Иван Карпов сообщал, что у Галицкого был рецидив рака.

Еще по теме:
Галицкий – об увольнении Ивича: «Все бросились рассказывать о моих интеллектуальных способностях» 3
Галицкий объяснил стиль «Краснодара» словами Цоя: «Нам не нужна победа любой ценой» 5
Генич поспорил на победителя РПЛ-2025/26 – Галицкий разбил 26
Источник: Спортс''
Россия. Премьер-лига Краснодар Галицкий Сергей
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Император 1
1771766863
Здоровья
Ответить
Max-Min-vkontakte
1771768988
как бы кто не относился к Галицкому, но этот человек влияет на футбол в России
Ответить
Volrad777
1771772240
Дай бог здоровья этому человеку.
Ответить
ZAITZEFF2011
1771774439
Финансирование на покупку ни гер ов вместо мечты о своих воспитанниках, в основной команде на ближайшие годы, не является правильным выходом.Он много сделал , но свою мечту не смог реализовать...
Ответить
Интерес
1771775418
Прискорбно...
Ответить
рылы
1771776462
"и по финансам находиться там, где он есть" мля, увольте этого школьника. -ТСЯ.
Ответить
Главные новости
Российский футбол обвинили в том, что он «насилует здравый смысл»
11:34
3
Арбелоа могут уволить из «Реала» на этой неделе
11:10
Эмоции Мостового от олимпийского хоккейного финала
11:00
5
Кержаков: «Сказал «Реалу», что не хочу туда»
10:34
2
У Каземиро есть 3 варианта продолжения карьеры
10:05
2
Энрике сформулировал, в чем Сафонов лучше Шевалье
09:41
7
Сперцян одним словом описал реакцию игроков «Краснодара» на онкологию Галицкого
09:09
ФотоЛофтус-Чик потерял зубы и получил сложный перелом челюсти
08:46
2
Шевалье может пропустить ЧМ-2026 из-за Сафонова
08:26
12
Геничу светит суд, новая информация о здоровье Галицкого, заявление Роналду о будущем и другие новости
00:57
Все новости
Все новости
Российский футбол обвинили в том, что он «насилует здравый смысл»
11:34
2
Ву рассказал, чем его поразила РПЛ
11:27
1
Березуцкий объяснил феномен Кисляка
10:29
Защитник ЦСКА обращается к Акинфееву по отчеству
10:24
1
Ву заявил, что «Спартак» – это российский «ПСЖ»
09:50
1
Григорян определил главный трансфер зимы в РПЛ
09:17
Сперцян одним словом описал реакцию игроков «Краснодара» на онкологию Галицкого
09:09
«Нетфликс» отдыхает»: Генич – о фильме про «Краснодар»
08:53
Эмоциональная реакция жены Сафонова на фильм про «Краснодар»
08:18
Гурцкая назвал исход сезона РПЛ, при котором устроит банкет подписчикам
00:07
13
На Генича могут подать в суд
Вчера, 23:43
18
Фото«Спартак» в матче с «Ростовом» показал новаторскую идею Карседо
Вчера, 23:37
4
Экс-легионер «Краснодара» описал Галицкого двумя словами
Вчера, 23:32
1
Стало известно, по чьей инициативе отстранили судью Безбородова
Вчера, 23:11
«Спартак» разорвал отношения с главным агентом России
Вчера, 22:59
6
Черданцев аргументированно объяснил, почему футбол – самый популярный вид спорта
Вчера, 22:52
1
Журавель дал рецепт, как не стать скуфом
Вчера, 22:27
Кержаков назвал самого вонючего футболиста: «Все уходили из раздевалки»
Вчера, 21:52
16
Фото«Даже не притронусь к этому»: Кержаков отказался надевать футболку «Спартака»
Вчера, 21:25
25
Погребняк назвал лучшего футболиста в истории РПЛ
Вчера, 20:51
4
«Спартак» вместе с Быстровым хотел подписать Аршавина и Денисова
Вчера, 20:43
1
Филимонов сравнил себя с Мостовым: «Я хотя бы работал в футболе»
Вчера, 19:40
8
«В некоторых матчах показывают бездарный футбол»: экс-тренер «Спартака» назвал проблему клуба
Вчера, 19:27
3
Геркус оценил зимние трансферы «Зенита»
Вчера, 19:14
1
Стало известно, с кем из футболистов «Зенита» общается Дивеев
Вчера, 18:36
1
Игнатьев высказался о возможном конце «Локомотива» из-за долгов РЖД
Вчера, 18:23
13
Панченко назвал лучшего российского нападающего прямо сейчас
Вчера, 17:37
1
Березуцкий честно высказался о соперниках сборной России
Вчера, 17:25
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 