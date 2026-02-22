Стало известно, с кем из футболистов «Зенита» общается Дивеев

Агент Игоря Дивеева Олег Еремин рассказал об адаптации защитника в «Зените». Российский футболист перешел в петербургский клуб из ЦСКА этой зимой.

– Адаптация проходит планово, все отлично. В команде хорошо приняли Игоря, контакт налажен со всеми, в коллективе прекрасные отношения.

– С Семаком была обстоятельная беседа?

– Рабочее общение с главным тренером, безусловно, было. Но они знакомы еще по «Уфе», так что требования понятны. Игорем получена небольшая вводная информация от тренера, но не более того.

– Рассказывал ли Дивеев об обстановке в команде? Есть ли деление компаний на русские и бразильские?

– Игорь общается и с бразильцами, и с нашими ребятами. Какой-то такой приоритетности нет, все нормально в этом плане.