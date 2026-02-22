Тренер «Крыльев» оценил зимние трансферы клуба

Главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев считает, что команда решила вопрос с комплектацией состава.

– Зимняя селекция для команды завершена, пришли пять игроков. Как вы их оцениваете?

– Учитываем финансовые возможности нашего клуба на сегодняшний день, считаю, что довольно‑таки неплохо завершилась [селекция].

Как я говорил и в начале сезона, мы вошли в чемпионат недоукомплектованные. Это была проблема, которая сильно сказалась в концовке первой части сезона. Приходилось задействовать наших дублеров.

Сейчас считаю, что мы выровняли состав, у нас теперь есть конкуренция на позициях. Где‑то мы добавили игроков, которые будут дублировать некоторые позиции. Поэтому в этом плане мы позитивно смотрим. Осталось встроить новичков в нашу игровую модель.