Тренер «Крыльев» оценил зимние трансферы клуба

Главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев считает, что команда решила вопрос с комплектацией состава.
– Зимняя селекция для команды завершена, пришли пять игроков. Как вы их оцениваете?
– Учитываем финансовые возможности нашего клуба на сегодняшний день, считаю, что довольно‑таки неплохо завершилась [селекция].
Как я говорил и в начале сезона, мы вошли в чемпионат недоукомплектованные. Это была проблема, которая сильно сказалась в концовке первой части сезона. Приходилось задействовать наших дублеров.
Сейчас считаю, что мы выровняли состав, у нас теперь есть конкуренция на позициях. Где‑то мы добавили игроков, которые будут дублировать некоторые позиции. Поэтому в этом плане мы позитивно смотрим. Осталось встроить новичков в нашу игровую модель.
- В зимнее трансферное окно «Крылья Советов» подписали нападающих Джеффри Чинеду («Астана») и Артема Шуманского (ЦСКА), полузащитника Кирилла Столбова («Зенит»), защитников Дани Фернандеса («Астерас») и Гонсало Рекену («Институто»).
- Из команды на правах аренды ушли полузащитник Дмитрий Иванисеня («Урал») и форвард Егор Карпицкий («Днепр Могилев»), была завершена аренда у ЦСКА нападающего Адольфо Гайча, который перебрался в «Эстудиантес».