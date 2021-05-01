- 1 мая 2021
- 08:58 «Эстудиантес» объявил о переходе в «Манчестер Сити» 18-летнего Сармьенто
- 16 ноября 2020
- 07:39 Маскерано объявил о завершении карьеры 6
- 12 октября 2020
- 13:21 Защитник «МЮ» Рохо может вернуться в «Спартак» 22
- 3 мая 2020
- 22:18 Рохо нарушил самоизоляцию. Аргентинца заметили за игрой в покер с друзьями 2
- 30 января 2020
- 17:27 Видео Экс-защитник «Спартака» Рохо перешел из «МЮ» в «Эстудиантес» 1
- 30 декабря 2019
- 08:50 Mundo Deportivo: Иньеста отказал «Эстудиантесу» и трем клубам МЛС
- 24 декабря 2019
- 00:32 «Эстудиантес» может подписать Иньесту
- 13 декабря 2019
- 20:20 Фото Экс-нападающий «ПСЖ» Лавесси объявил о завершении карьеры в 34 года 4
- 9 декабря 2019
- 09:58 Фото Маскерано стал игроком «Эстудиантеса» 3
- 20 августа 2017
- 09:27 Аскасибар, от которого отказался «Зенит», близок к переходу в «Штутгарт» 1
- 6 августа 2017
- 18:01 Агент: «С переходом Аскасибара в «Зенит» все в порядке» 3
- 4 августа 2017
- 10:03 Аскасибар рад перейти в «Зенит» 82
- 2 августа 2017
- 22:10 Агент: «Сделка по переходу Аскасибара из «Эстудиантеса» в «Зенит» будет закрыта довольно скоро» 15
- 10 июля 2017
- 12:42 Фойт: «Хочу поиграть в Европе, но в «Зенит» не поеду» 2
- 8 июля 2017
- 13:43 Фойт, который интересен «Зениту», проведет переговоры с «Тоттенхэмом»
- 4 июля 2017
- 15:42 Источник: «Зенит» опережает «Рому» в борьбе за Фойта 5
- 08:30 Агент Фойта не в курсе готовности «Зенита» приобрести футболиста 2
- 14 июня 2017
- 13:52 «Ювентус» заинтересовался «новым Маскерано» 1
- 8 июня 2017
- 07:31 Бывший защитник «Интера» Перейра входит в интересы «Спартака» 10
- 7 мая 2017
- 15:17 Видео Экс-игрок «Арсенала» порвал на себе рубашку после удаления в матче чемпионата Аргентины 1
- 28 декабря 2016
- 19:24 41-летний Верон возобновил карьеру в «Эстудиантесе» 2
- 23 декабря 2016
- 18:08 19-летний хавбек «Эстудиантеса» заинтересовал «Спартак» 1
- 5 ноября 2016
- 06:28 Верон может возобновить футбольную карьеру в 42 года 1
- 21 мая 2016
- 20:48 «Спартаку» нужен 19-летний полузащитник «Эстудиантеса» 1
- 14 мая 2016
- 17:34 Палермо назначен главным тренером «Унион Эспаньолы»
- 28 марта 2016
- 23:39 Рохо: «После завершения контракта с «МЮ» хотел бы вернуться в «Эстудиантес» 1
- 8 сентября 2015
- 18:49 Андухар покинул «Наполи»
- 4 июля 2015
- 12:36 Официально Гидо Каррийо подписал контракт с "Монако" 3