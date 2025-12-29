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Аргентина. Примера
Команды
Эстудиантес
€ 19 млн
Эстудиантес
Ла-Плата
Аргентина. Примера
Стадион:
Хорхе Луис Хирши
Сайт:
http://www.clubestudianteslp.com.ar/
Тренер:
Александер Медина
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Таблица
Аргентинский клуб хочет купить хавбека ЦСКА
1 сентября
2
Фото
«Крылья Советов» поиздевались над Гайчем в презентации нового форварда
31 января
1
Фото
Игрок ЦСКА перешел в аргентинский клуб
16 января
2
Раскрыт новый клуб Гайча
10 января
Фото
«Зенит» заинтересовался чемпионом Аргентины
2025.12.29 09:40
3
У ЦСКА возникли разногласия с «Эстудиантесом» по трансферу Паласиоса
2025.08.08 10:43
Агент Гайча высказался о возможном уходе игрока из ЦСКА в «Эстудиантес»
2025.07.29 13:26
«Банфилд» готов продать ЦСКА правого защитника
2025.07.29 12:28
1
ЦСКА рассмотрит несколько кандидатов на место вингера
2025.07.29 09:53
5
ЦСКА согласовал обмен игроками с «Эстудиантесом»
2025.07.28 17:54
1
ЦСКА может взять в аренду уругвайского вингера
2025.07.22 13:06
ЦСКА заинтересовался уругвайским вингером
2025.07.18 20:12
3
Фото
Муслера нашел новый клуб после 14 лет в «Галатасарае»
2025.06.25 11:15
Фото
Матч Кубка лиги Аргентины прервали из-за потери сознания у игрока
2024.03.18 11:17
1
«Эстудиантес» объявил о переходе в «Манчестер Сити» 18-летнего Сармьенто
2021.05.01 08:58
Маскерано объявил о завершении карьеры
2020.11.16 07:39
6
Защитник «МЮ» Рохо может вернуться в «Спартак»
2020.10.12 13:21
22
Рохо нарушил самоизоляцию. Аргентинца заметили за игрой в покер с друзьями
2020.05.03 22:18
2
Видео
Экс-защитник «Спартака» Рохо перешел из «МЮ» в «Эстудиантес»
2020.01.30 17:27
1
Mundo Deportivo: Иньеста отказал «Эстудиантесу» и трем клубам МЛС
2019.12.30 08:50
«Эстудиантес» может подписать Иньесту
2019.12.24 00:32
Фото
Экс-нападающий «ПСЖ» Лавесси объявил о завершении карьеры в 34 года
2019.12.13 20:20
4
Фото
Маскерано стал игроком «Эстудиантеса»
2019.12.09 09:58
3
Аскасибар, от которого отказался «Зенит», близок к переходу в «Штутгарт»
2017.08.20 09:27
1
Агент: «С переходом Аскасибара в «Зенит» все в порядке»
2017.08.06 18:01
3
Аскасибар рад перейти в «Зенит»
2017.08.04 10:03
81
Агент: «Сделка по переходу Аскасибара из «Эстудиантеса» в «Зенит» будет закрыта довольно скоро»
2017.08.02 22:10
15
Фойт: «Хочу поиграть в Европе, но в «Зенит» не поеду»
2017.07.10 12:42
2
Фойт, который интересен «Зениту», проведет переговоры с «Тоттенхэмом»
2017.07.08 13:43
Источник: «Зенит» опережает «Рому» в борьбе за Фойта
2017.07.04 15:42
5
1
2
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