«Эстудиантес» может подписать Иньесту

Президент «Эстудиантеса» Хуан Себастьян Верон подтвердил интерес клуба к полузащитнику «Виссел Кобэ» Андресу Иньесте.
«Нельзя сказать, что мы ведем официальные переговоры, но разговоры идут. Попытка подписать Иньесту – это в любом случае войдет в историю, вне зависимости от того, получится ли у нас это сделать», – сказал Верон.
Также президент «Эстудиантеса» добавил, что возможному переходу Иньесты в клуб может поспособствовать его дружба с Хавьером Маскерано.
- 35-летний Иньеста выступает за «Виссел Кобэ» с мая 2018 года.
- С тех пор испанец забил 10 голов и сделал девять ассистов в 39 матчах.
- Его рыночная стоимость – 5,5 миллиона евро.
Источник: Marca