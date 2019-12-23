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    «Эстудиантес» может подписать Иньесту

    Президент «Эстудиантеса» Хуан Себастьян Верон подтвердил интерес клуба к полузащитнику «Виссел Кобэ» Андресу Иньесте.

    «Нельзя сказать, что мы ведем официальные переговоры, но разговоры идут. Попытка подписать Иньесту – это в любом случае войдет в историю, вне зависимости от того, получится ли у нас это сделать», – сказал Верон.

    Также президент «Эстудиантеса» добавил, что возможному переходу Иньесты в клуб может поспособствовать его дружба с Хавьером Маскерано.

    • 35-летний Иньеста выступает за «Виссел Кобэ» с мая 2018 года.
    • С тех пор испанец забил 10 голов и сделал девять ассистов в 39 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 5,5 миллиона евро.

    Источник: Marca

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