«Эстудиантес» может подписать Иньесту

Президент «Эстудиантеса» Хуан Себастьян Верон подтвердил интерес клуба к полузащитнику «Виссел Кобэ» Андресу Иньесте.

«Нельзя сказать, что мы ведем официальные переговоры, но разговоры идут. Попытка подписать Иньесту – это в любом случае войдет в историю, вне зависимости от того, получится ли у нас это сделать», – сказал Верон.

Также президент «Эстудиантеса» добавил, что возможному переходу Иньесты в клуб может поспособствовать его дружба с Хавьером Маскерано.