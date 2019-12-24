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«Эстудиантес» может подписать Иньесту

24 декабря 2019, 00:32

Президент «Эстудиантеса» Хуан Себастьян Верон подтвердил интерес клуба к полузащитнику «Виссел Кобэ» Андресу Иньесте.

«Нельзя сказать, что мы ведем официальные переговоры, но разговоры идут. Попытка подписать Иньесту – это в любом случае войдет в историю, вне зависимости от того, получится ли у нас это сделать», – сказал Верон.

Также президент «Эстудиантеса» добавил, что возможному переходу Иньесты в клуб может поспособствовать его дружба с Хавьером Маскерано.

  • 35-летний Иньеста выступает за «Виссел Кобэ» с мая 2018 года.
  • С тех пор испанец забил 10 голов и сделал девять ассистов в 39 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 5,5 миллиона евро.

Источник: Marca
Аргентина Эстудиантес Виссел Кобе Иньеста Андрес Верон Хуан Себастьян
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