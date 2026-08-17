Семин оценил победу «Спартака» над «Балтикой»

Российский тренер Юрий Семин прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой».

«Спартак» победил «Балтику» в Калининграде со счетом 2:1.

Красно-белые набрали девять очков и занимают третье место в турнирной таблице РПЛ.

«Матч «Балтика» – «Спартак» оставил хорошее впечатление. У каждого свои определeнные козыри. Своим козырям «Балтика» не изменяет – они движутся в своeм направлении. «Балтика» оказала большое сопротивление «Спартаку». Однако у «Спартака» более качественные игроки на каждой позиции.

В нынешнем сезоне «Спартак» устроит серьeзную борьбу за чемпионское звание», – сказал Сeмин.