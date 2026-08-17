Канье Уэст впервые выступит в России – на стадионе клуба РПЛ

Анонсированы два концерта знаменитого американского рэпера Канье Уэста в России.
Он выступит на «Газпром Арене» 10 и 11 октября.
«Легендарный артист впервые приедет в Россию и представит на стадионе сине-бело-голубых шоу, которое потрясло мир. Это не шутка!
Канье Уэст, самый влиятельный музыкальный исполнитель современности, даст в Петербурге на «Газпром Арене» два эксклюзивных концерта 10 и 11 октября в рамках мирового тура, который продолжает бить рекорды.
Вместе с Канье в Петербург едет Андре Траутман – его ближайший музыкальный соратник и куратор, добавивший творчеству артиста насыщенности и зрелищности.
На «Газпром Арене» легенда хип-хоп сцены сыграет главные хиты из своей богатой дискографии, которая стала настоящим открытием всей мировой музыки последних двадцати лет и вдохновила множество других исполнителей, чьи имена сегодня знает каждый.
Петербург впишет свое имя в великую концертную историю главного артиста планеты. Приходите на «Газпром Арену» – и вы тоже станете частью этой истории», – говорится в публикации «Зенита».
- Канье Уэст – 24-кратный обладатель премии «Грэмми».
- «Зенит» набрал 9 из 12 очков в 4 турах нового сезона РПЛ.