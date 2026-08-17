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  • Канье Уэст впервые выступит в России – на стадионе клуба РПЛ

Канье Уэст впервые выступит в России – на стадионе клуба РПЛ

17 августа, 14:38
16

Анонсированы два концерта знаменитого американского рэпера Канье Уэста в России.

Он выступит на «Газпром Арене» 10 и 11 октября.

«Легендарный артист впервые приедет в Россию и представит на стадионе сине-бело-голубых шоу, которое потрясло мир. Это не шутка!

Канье Уэст, самый влиятельный музыкальный исполнитель современности, даст в Петербурге на «Газпром Арене» два эксклюзивных концерта 10 и 11 октября в рамках мирового тура, который продолжает бить рекорды.

Вместе с Канье в Петербург едет Андре Траутман – его ближайший музыкальный соратник и куратор, добавивший творчеству артиста насыщенности и зрелищности.

На «Газпром Арене» легенда хип-хоп сцены сыграет главные хиты из своей богатой дискографии, которая стала настоящим открытием всей мировой музыки последних двадцати лет и вдохновила множество других исполнителей, чьи имена сегодня знает каждый.

Петербург впишет свое имя в великую концертную историю главного артиста планеты. Приходите на «Газпром Арену» – и вы тоже станете частью этой истории», – говорится в публикации «Зенита».

  • Канье Уэст – 24-кратный обладатель премии «Грэмми».
  • «Зенит» набрал 9 из 12 очков в 4 турах нового сезона РПЛ.

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Источник: телеграм-канал «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (16)
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Император 1
1786967407
Не хочу показаться глупым, на кто это такой?
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lek!
1786968679
Америка нас душит , а Мы пополняем их карманы . Весло ребята , нафиг он тут сдался .
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subbotaspartak
1786969395
Актуально для местных, кто на этих страницах плюётся нечистотами в окружающий мир...
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DMитрий
1786969872
Почему Кадышеву не анонсировали? Как это сюда попало!?
Ответить
ScarlettOgusania
1786970094
минимальная цена билетов почти как на Кадышеву - 9 тысяч, максимальная в вип-ложу к мюллеру - 160 тысяч рублей, гонорар Ye - 50 лимонов рублей за 2 концерта...🤑
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Император Бомжей
1786970780
Ага))) в Казахстане выступил какой то ***** в маске, его никто даже не видел, чувак просто отходил весь концерт в маске!!! Также и тут будет, но шоу было отличное)))
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knikos
1786986228
Интересно , а спецом для русских зрителей он исполнит кавер на "Седую ночь" вживую ? А то весь Ютуб завален "его каверами" с ИИ . Кстати , для авто есть , что выбрать .
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