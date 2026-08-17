Канье Уэст впервые выступит в России – на стадионе клуба РПЛ

Анонсированы два концерта знаменитого американского рэпера Канье Уэста в России.

Он выступит на «Газпром Арене» 10 и 11 октября.

«Легендарный артист впервые приедет в Россию и представит на стадионе сине-бело-голубых шоу, которое потрясло мир. Это не шутка!

Канье Уэст, самый влиятельный музыкальный исполнитель современности, даст в Петербурге на «Газпром Арене» два эксклюзивных концерта 10 и 11 октября в рамках мирового тура, который продолжает бить рекорды.

Вместе с Канье в Петербург едет Андре Траутман – его ближайший музыкальный соратник и куратор, добавивший творчеству артиста насыщенности и зрелищности.

На «Газпром Арене» легенда хип-хоп сцены сыграет главные хиты из своей богатой дискографии, которая стала настоящим открытием всей мировой музыки последних двадцати лет и вдохновила множество других исполнителей, чьи имена сегодня знает каждый.

Петербург впишет свое имя в великую концертную историю главного артиста планеты. Приходите на «Газпром Арену» – и вы тоже станете частью этой истории», – говорится в публикации «Зенита».