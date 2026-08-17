Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Колосков раскрыл, как его сняли с поста президента РФС: «Я приехал к Медведеву и назвал три фамилии»

Колосков раскрыл, как его сняли с поста президента РФС: «Я приехал к Медведеву и назвал три фамилии»

17 августа, 14:25
4

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков рассказал, при каких обстоятельствах его во главе РФС сменил Виталий Мутко.

– После Евро и 1:7 от Португалии Путин на съезде «Единой России» раскритиковал сборную. Сказал, что нужно заменить руководство.

– Не помню. Но не исключаю, что такое могло быть. Хотя это не его стиль – говорить, что нужно заменить руководство. Он обычно говорит мягче.

– Еще один поворотный момент, который вы однажды вспоминали: когда Мутко был сенатором в Ленинградской области, он встретился с Путиным на мероприятии, и тот спросил, чем Мутко хочет заниматься. Мутко ответил: «Футболом». И Путин попросил Медведева решить вопрос.

– Я не присутствовал при этом, не могу сказать.

– Но вы говорили, что есть такая версия.

– Прошла молва, мне рассказывали. Но не Путин спросил, чем он хотел бы заниматься, а сам Мутко сказал: «Чего я, молодой человек, сижу на таком месте». – «А чем бы ты хотел заниматься?» – «Футболом». Но это на уровне «кто-то где-то что-то сказал».

– Но похоже на правду?

– Похоже. Потому что буквально через какое-то время меня вызвал Медведев.

– Он руководил администрацией президента.

– Да. И я приехал к нему.

– Что вы обсуждали?

– Я взял две папки – тоненькую и толстую. В толстой было все про развитие футбола в России. В тоненькой – каким образом легитимно меня заменить. Объяснил, что нужно три месяца на процедуру.

– Он спрашивал, кто может вас заменить?

– Я назвал три фамилии: Алешин, Тукманов и [Валерий] Драганов [был вице-президентом и членом исполкома РФС, а также депутатом Госдумы].

– Они не устроили?

– А он их не знал. Потом уже, когда я приехал к [Владиславу] Суркову, мы обсудили фамилии. Ну, они там наверху решали.

– Сказали, что будет Мутко?

– Сказали так: «Наша кандидатура – Мутко» [в книге Колосков писал, что фамилия Мутко была и в его списке возможных сменщиков – вместе с Алешиным, Тукмановым и Драгановым].

– И вы договорились передать полномочия?

– Мы еще встретились втроем – с Мутко и Сурковым. Все обсудили. Мутко согласился, что нужно три месяца. Согласился, чтобы я остался почетным президентом.

Нужно было разработать специальное положение – чтобы был кабинет, машина. Ударили по рукам.

– Вы сами сказали, что хотите быть почетным президентом?

– Да, потому что в мире есть такая практика. Почетные президенты УЕФА, ФИФА. В Турции есть почетный президент федерации.

  • Колосков руководил РФС с 1992 по 2005 год.
  • До этого он возглавлял Федерацию футбола СССР.
  • Также входил в исполкомы УЕФА, был вице-президентом ФИФА.

Еще по теме:
Мнение бывшего вице-президента ФИФА о скандале с участием «Зенита» 4
Колосков отреагировал на слова президента УЕФА о снятии бана с России
Колосков раскрыл, сколько зарабатывал на посту президента РФС 4
Источник: Спортс’’
Россия. Премьер-лига Мутко Виталий Колосков Вячеслав
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Спартач80
1786966848
"Выборы, выборы, кандидаты..." Мутко...
Ответить
САДЫЧОК
1786975422
Этот тип Колосков развалил сначала наш хоккей, а потом и футбол. Вцепился в должность и до последнего сидел в кресле. Что там передавать? Просто пошел вон и всё!
Ответить
Главные новости
Директор «Спартака» дал информацию о новом контракте Барко
20:57
АПЛ. «Манчестер Сити» в меньшинстве победил «МЮ» (1:0) благодаря Холанду
20:26
Реакция Карпина на включение Сафонова в топ-10 вратарей мира
20:13
1
Федотов разобрал пенальти в пользу «Спартака» в матче с «Ростовом»
19:49
8
Карседо прокомментировал крупную победу «Спартака» над «Ростовом»
19:41
Примера. «Барселона» с нервами обыграла «Леванте» (4:2) и укрепилась в лидерах, у Ямаля дубль
19:20
Рабинер прокомментировал крупную победу «Спартака» над «Ростовом»
19:08
13
РПЛ. «Спартак» с помощью Массалыги разделал «Ростов» (3:0) и вернулся на 2-е место
18:58
105
Санчо выдвинул финансовые требования клубам РПЛ
18:39
10
Слуцкий прокомментировал трансфер Головина в «Спартак»
17:56
4
Все новости
Все новости
Тренер «Ростова» отреагировал на 0:3 от «Спартака»
20:37
Рабинер прокомментировал крупную победу «Спартака» над «Ростовом»
19:08
13
ВидеоОбзор матча «Спартак» – «Ростов» голы и лучшие моменты (Видео)
19:01
1
РПЛ. «Спартак» с помощью Массалыги разделал «Ростов» (3:0) и вернулся на 2-е место
18:58
104
Санчо выдвинул финансовые требования клубам РПЛ
18:39
10
«Пропустит почти четверть сезона»: игроку ЦСКА предрекли долгую дисквалификацию
18:26
Карседо прокомментировал возвращение Барко в строй
18:15
2
Пономарев описал хамский поступок Рейса из ЦСКА двумя словами
18:07
2
В «Динамо» ответили, как изменился Шварц по сравнению с первым заходом
18:00
Слуцкий прокомментировал трансфер Головина в «Спартак»
17:56
4
«Сердце дрогнуло, побежал к бывшей»: Гурцкая – о побеге Олейникова из «Рубина» в ЦСКА
17:46
4
Интервью Евсеева после поражения «Динамо Мх» от «Ахмата»
17:31
1
В «Оренбурге» ответили на претензии, что они фарм-клуб «Зенита»
17:24
1
В клубе РПЛ заявили, что их «топят» судьи
17:17
4
Орлов выявил двух «очень сырых» игроков в «Зените»
17:09
13
Шварц повторил в «Динамо» достижение Петреску 14-летней давности
16:55
1
Новичка «Спартака» назвали позорищем и катастрофой
16:41
7
РПЛ. «Ахмат» вышел победителем из кавказской «перестрелки» с «Динамо Мх» (3:2)
16:28
5
Обзор матча «Ахмат» – «Динамо Мх» голы и лучшие моменты (Видео)
16:27
Игрока ЦСКА уличили в предательстве команды
16:21
1
В «Ледниковом периоде» прокомментировали возможное участие Дзюбы
16:16
2
Черчесов: «Хорошие люди не играют в футбол, игроки должны быть негодяями, мразями, крысами»
16:09
6
Мостовой посмеялся над московским клубом РПЛ
16:03
2
Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Ростов»: 13 сентября 2026
15:55
2
«Спартак» может лишить другой клуб РПЛ главного тренера
15:50
6
Дзюба и Тедеев могут воссоединиться в клубе РПЛ
15:44
2
Гурцкая – о Батракове в «Галатасарае»: «Долго терпеть не будут»
15:37
1
Определено, почему «Спартак» не смог подписать Головина
15:31
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+