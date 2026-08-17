Колосков раскрыл, как его сняли с поста президента РФС: «Я приехал к Медведеву и назвал три фамилии»

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков рассказал, при каких обстоятельствах его во главе РФС сменил Виталий Мутко.
– После Евро и 1:7 от Португалии Путин на съезде «Единой России» раскритиковал сборную. Сказал, что нужно заменить руководство.
– Не помню. Но не исключаю, что такое могло быть. Хотя это не его стиль – говорить, что нужно заменить руководство. Он обычно говорит мягче.
– Еще один поворотный момент, который вы однажды вспоминали: когда Мутко был сенатором в Ленинградской области, он встретился с Путиным на мероприятии, и тот спросил, чем Мутко хочет заниматься. Мутко ответил: «Футболом». И Путин попросил Медведева решить вопрос.
– Я не присутствовал при этом, не могу сказать.
– Но вы говорили, что есть такая версия.
– Прошла молва, мне рассказывали. Но не Путин спросил, чем он хотел бы заниматься, а сам Мутко сказал: «Чего я, молодой человек, сижу на таком месте». – «А чем бы ты хотел заниматься?» – «Футболом». Но это на уровне «кто-то где-то что-то сказал».
– Но похоже на правду?
– Похоже. Потому что буквально через какое-то время меня вызвал Медведев.
– Он руководил администрацией президента.
– Да. И я приехал к нему.
– Что вы обсуждали?
– Я взял две папки – тоненькую и толстую. В толстой было все про развитие футбола в России. В тоненькой – каким образом легитимно меня заменить. Объяснил, что нужно три месяца на процедуру.
– Он спрашивал, кто может вас заменить?
– Я назвал три фамилии: Алешин, Тукманов и [Валерий] Драганов [был вице-президентом и членом исполкома РФС, а также депутатом Госдумы].
– Они не устроили?
– А он их не знал. Потом уже, когда я приехал к [Владиславу] Суркову, мы обсудили фамилии. Ну, они там наверху решали.
– Сказали, что будет Мутко?
– Сказали так: «Наша кандидатура – Мутко» [в книге Колосков писал, что фамилия Мутко была и в его списке возможных сменщиков – вместе с Алешиным, Тукмановым и Драгановым].
– И вы договорились передать полномочия?
– Мы еще встретились втроем – с Мутко и Сурковым. Все обсудили. Мутко согласился, что нужно три месяца. Согласился, чтобы я остался почетным президентом.
Нужно было разработать специальное положение – чтобы был кабинет, машина. Ударили по рукам.
– Вы сами сказали, что хотите быть почетным президентом?
– Да, потому что в мире есть такая практика. Почетные президенты УЕФА, ФИФА. В Турции есть почетный президент федерации.
- Колосков руководил РФС с 1992 по 2005 год.
- До этого он возглавлял Федерацию футбола СССР.
- Также входил в исполкомы УЕФА, был вице-президентом ФИФА.