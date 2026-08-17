Колосков раскрыл, как его сняли с поста президента РФС: «Я приехал к Медведеву и назвал три фамилии»

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков рассказал, при каких обстоятельствах его во главе РФС сменил Виталий Мутко.

– После Евро и 1:7 от Португалии Путин на съезде «Единой России» раскритиковал сборную. Сказал, что нужно заменить руководство.

– Не помню. Но не исключаю, что такое могло быть. Хотя это не его стиль – говорить, что нужно заменить руководство. Он обычно говорит мягче.

– Еще один поворотный момент, который вы однажды вспоминали: когда Мутко был сенатором в Ленинградской области, он встретился с Путиным на мероприятии, и тот спросил, чем Мутко хочет заниматься. Мутко ответил: «Футболом». И Путин попросил Медведева решить вопрос.

– Я не присутствовал при этом, не могу сказать.

– Но вы говорили, что есть такая версия.

– Прошла молва, мне рассказывали. Но не Путин спросил, чем он хотел бы заниматься, а сам Мутко сказал: «Чего я, молодой человек, сижу на таком месте». – «А чем бы ты хотел заниматься?» – «Футболом». Но это на уровне «кто-то где-то что-то сказал».

– Но похоже на правду?

– Похоже. Потому что буквально через какое-то время меня вызвал Медведев.

– Он руководил администрацией президента.

– Да. И я приехал к нему.

– Что вы обсуждали?

– Я взял две папки – тоненькую и толстую. В толстой было все про развитие футбола в России. В тоненькой – каким образом легитимно меня заменить. Объяснил, что нужно три месяца на процедуру.

– Он спрашивал, кто может вас заменить?

– Я назвал три фамилии: Алешин, Тукманов и [Валерий] Драганов [был вице-президентом и членом исполкома РФС, а также депутатом Госдумы].

– Они не устроили?

– А он их не знал. Потом уже, когда я приехал к [Владиславу] Суркову, мы обсудили фамилии. Ну, они там наверху решали.

– Сказали, что будет Мутко?

– Сказали так: «Наша кандидатура – Мутко» [в книге Колосков писал, что фамилия Мутко была и в его списке возможных сменщиков – вместе с Алешиным, Тукмановым и Драгановым].

– И вы договорились передать полномочия?

– Мы еще встретились втроем – с Мутко и Сурковым. Все обсудили. Мутко согласился, что нужно три месяца. Согласился, чтобы я остался почетным президентом.

Нужно было разработать специальное положение – чтобы был кабинет, машина. Ударили по рукам.

– Вы сами сказали, что хотите быть почетным президентом?

– Да, потому что в мире есть такая практика. Почетные президенты УЕФА, ФИФА. В Турции есть почетный президент федерации.