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Глушаков высказался о возвращении Дзюбы в «Спартак»

17 августа, 09:30
9

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков оценил вариант с возможным возвращением Артема Дзюбы в московский клуб.

– Вы бы хотели, чтобы Дзюба закончил карьеру в «Спартаке»? Была бы красивая история?

– Не ко мне вопрос. Красивых историй много может быть. И Глушаков мог быть в этой красивой истории.

  • Дзюба в прошлом сезоне провел за «Акрон» 28 матчей, забил 8 голов, сделал 5 ассистов.
  • Он покинул тольяттинцев и находится в статусе свободного агента.
  • Известно, что Дзюба интересен «Факелу».
  • Сам Артем хочет вернуться в «Спартак», рассматривая также вариант с завершением карьеры.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Дзюба Артем Глушаков Денис
Комментарии (9)
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Иван Петров 1986
1786949445
Задолбали этой зюбой. Пусть к блохастым идет.
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...уефан
1786951810
...дневальный, снова глаза в кучу!?...
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zigbert
1786954976
А почему бы ему не завершить карьеру в Зените? Сумасшедшая была бы история. Миллер бы аплодировал стоя.
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партизан84
1786955048
Погребняка третьим ещё не звали?
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NewLife
1786955355
Срач тв - дешевка для провокаций помойки🤮
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nik55
1786956570
спросите ещё у балерины где завершить карьеру деревянному
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DOCTOR PENALTY
1786961372
Мечтатель из "Сандунов" озвучил прожект после двух стаканов "Миллеровки".
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