Глушаков высказался о возвращении Дзюбы в «Спартак»

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков оценил вариант с возможным возвращением Артема Дзюбы в московский клуб.
– Вы бы хотели, чтобы Дзюба закончил карьеру в «Спартаке»? Была бы красивая история?
– Не ко мне вопрос. Красивых историй много может быть. И Глушаков мог быть в этой красивой истории.
- Дзюба в прошлом сезоне провел за «Акрон» 28 матчей, забил 8 голов, сделал 5 ассистов.
- Он покинул тольяттинцев и находится в статусе свободного агента.
- Известно, что Дзюба интересен «Факелу».
- Сам Артем хочет вернуться в «Спартак», рассматривая также вариант с завершением карьеры.
Источник: «Матч ТВ»