Глушаков высказался о возвращении Дзюбы в «Спартак»

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков оценил вариант с возможным возвращением Артема Дзюбы в московский клуб.

– Вы бы хотели, чтобы Дзюба закончил карьеру в «Спартаке»? Была бы красивая история?

– Не ко мне вопрос. Красивых историй много может быть. И Глушаков мог быть в этой красивой истории.