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  • Орлов оценил разгромную победу «Зенита» над «Динамо»: «Счет не по игре»

Орлов оценил разгромную победу «Зенита» над «Динамо»: «Счет не по игре»

17 августа, 11:44
20

Комментатор Геннадий Орлов высказался о победе «Зенита» над «Динамо» в 4-м туре РПЛ.

  • Встреча проходила в Петербурге и закончилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.
  • Дубль сделал Александр Соболев. Еще один мяч на счету Максима Глушенкова.
  • Сине-бело-голубые набрали 9 очков и занимают второе место в турнирной таблице.

«Зенит» победил – 3:0. Но такой счет – все-таки не по игре. «Динамо» агрессивно начало встречу. И хозяева просто не знали, как выбираться из-под прессинга бело-голубых. Питерцы в эти минуты выглядели неважно, уступали в единоборствах. Почему?

У питерцев «проседает» центр поля. Он малоподвижен! Вендел не готов физически. Есть вопросы к Джону Джону. А Барриос вообще отдает пас только ближнему – тому же Венделу. Вы можете вспомнить, чтобы колумбиец пасовал на 20-30 метров вперед? Я – нет. Барриос потерял уверенность в себе.

Нет связок. Это проблема. И пока она не решается.

Надо признать, что пока игра у команды Семака не выстроена. Особенно в середине поля.

Да и к обороне есть претензии. Вот заменил Андраде Нино и сразу показал, что он свежее, быстрее, агрессивнее, убедительнее своих конкурентов. Ведь в первом тайме и Нино, и Дивеев пускали себе динамовцев за спину. Тюкавин уже в дебюте матча имел отличный момент, мощно пробил с левой, но в створ не попал.

А как Дивеев в одном эпизоде начал атаку? Отдал пас левой – мяч улетел за бровку... Ну что это такое? Неуверенность?

Смущает меня и манера игры вратаря Адамова. Нет, на линии он, безусловно, хорош, выручает. Сегодня отыграл на ноль. Но что касается его движения... Все как-то неспешно, все пешком. Подолгу вводит мяч в игру, ищет партнеров. А они уже перекрыты. Понимаете, от него должна все-таки исходить другая энергетика. Он должен заряжать своих партнеров! Все же начинается с голкипера», – сказал Орлов.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Динамо Зенит Орлов Геннадий
Комментарии (20)
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Garrincha58
1786956774
Адамов самый плохой вратарский выбор за последние 10 лет
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niyazkov
1786956819
Комментарий скрыт модератором
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BarStep
1786958570
Игра говнище, соглашусь Пока очки прилипают Но это пока
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АЛЕКС 58
1786958972
Зачем игра,если есть деньги на судей?
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Иван Петров 1986
1786959524
Судьи все подкорректируют, и новое чемпионство будет не за горами.
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Давид59
1786961775
Комменты традиционные. Зенит всё купил. И Тюкавину заплатил, чтобы в ворота не попадал. Правда судья почему - то денег не отработал. Касереса почему -то не удалил.
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Красногвардейчик
1786963450
Динамо смотрелось лучше, но очки дают не за саму игру, а за то что на табло, судья этим левым пенальти, сломал игру....
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ТяжелаяАртиллерия
1786978177
Комментарий скрыт модератором
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