Орлов оценил разгромную победу «Зенита» над «Динамо»: «Счет не по игре»

Комментатор Геннадий Орлов высказался о победе «Зенита» над «Динамо» в 4-м туре РПЛ.

Встреча проходила в Петербурге и закончилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

Дубль сделал Александр Соболев. Еще один мяч на счету Максима Глушенкова.

Сине-бело-голубые набрали 9 очков и занимают второе место в турнирной таблице.

«Зенит» победил – 3:0. Но такой счет – все-таки не по игре. «Динамо» агрессивно начало встречу. И хозяева просто не знали, как выбираться из-под прессинга бело-голубых. Питерцы в эти минуты выглядели неважно, уступали в единоборствах. Почему?

У питерцев «проседает» центр поля. Он малоподвижен! Вендел не готов физически. Есть вопросы к Джону Джону. А Барриос вообще отдает пас только ближнему – тому же Венделу. Вы можете вспомнить, чтобы колумбиец пасовал на 20-30 метров вперед? Я – нет. Барриос потерял уверенность в себе.

Нет связок. Это проблема. И пока она не решается.

Надо признать, что пока игра у команды Семака не выстроена. Особенно в середине поля.

Да и к обороне есть претензии. Вот заменил Андраде Нино и сразу показал, что он свежее, быстрее, агрессивнее, убедительнее своих конкурентов. Ведь в первом тайме и Нино, и Дивеев пускали себе динамовцев за спину. Тюкавин уже в дебюте матча имел отличный момент, мощно пробил с левой, но в створ не попал.

А как Дивеев в одном эпизоде начал атаку? Отдал пас левой – мяч улетел за бровку... Ну что это такое? Неуверенность?

Смущает меня и манера игры вратаря Адамова. Нет, на линии он, безусловно, хорош, выручает. Сегодня отыграл на ноль. Но что касается его движения... Все как-то неспешно, все пешком. Подолгу вводит мяч в игру, ищет партнеров. А они уже перекрыты. Понимаете, от него должна все-таки исходить другая энергетика. Он должен заряжать своих партнеров! Все же начинается с голкипера», – сказал Орлов.