У Фомина возникли два вопроса по судейству в матче с «Зенитом»

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин высказался о судействе после матча с «Зенитом».
- «Зенит» победил «Динамо» со счетом 3:0 в 4-м туре РПЛ.
- Петербуржцы забили первый гол с пенальти.
- Встречу обслуживал главный арбитр Артем Чистяков.
«Так сложилось, что из равного матча после двух ошибок закончили 2:0. После матча посмотрел повтор пенальти, есть вопросы.
Также удивил момент, когда в конце тайма Соболеву не показали желтую, хотя и главный судья, и боковой были рядом – все видели. Так в целом вопросов мало», – сказал Фомин.
Источник: «Советский спорт»