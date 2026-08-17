У Фомина возникли два вопроса по судейству в матче с «Зенитом»

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин высказался о судействе после матча с «Зенитом».

«Зенит» победил «Динамо» со счетом 3:0 в 4-м туре РПЛ.

Петербуржцы забили первый гол с пенальти.

Встречу обслуживал главный арбитр Артем Чистяков.

«Так сложилось, что из равного матча после двух ошибок закончили 2:0. После матча посмотрел повтор пенальти, есть вопросы.

Также удивил момент, когда в конце тайма Соболеву не показали желтую, хотя и главный судья, и боковой были рядом – все видели. Так в целом вопросов мало», – сказал Фомин.